La pareja del condenado por el caso Mafalda Sánchez reclama que continúe la investigación

A tres años de la muerte de Mafalda Sánchez, la pareja de Guillermo Paez, a quien identificó como el único condenado por el caso, reclamó que la Justicia avance con la investigación para determinar quién más intervino en el hecho. En diálogo con El Diario de la República, Pamela Rivarola sostuvo que su marido recibió una pena de diez años y seis meses de prisión como coautor y aseguró que existe una prueba de ADN que no le pertenece.



Según su relato, el tribunal que dictó la condena dispuso que continuara la investigación. La mujer cuestionó que esa línea no haya avanzado y apuntó contra la Fiscalía 2. “La causa se 'cajoneó' y no se siguió más con la investigación”, afirmó.



La mujer insiste en que su pareja es inocente y sostiene que, al momento del hecho, el hombre se encontraba en otro lugar, lejos del barrio. Para ella, esclarecer a quién corresponde el ADN que mencionó podría aportar elementos para discutir la responsabilidad atribuida a Paez.



Además, aseguró que su marido presentó una denuncia la semana anterior a la entrevista por la falta de continuidad de la pesquisa. La mujer insistió en que se investigue la prueba genética y se determine si hubo otras personas involucradas.