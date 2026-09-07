Renacimiento Aéreo brilló en el Azul Fest: 11 atletas y 11 podios
La escuela de acrobacia sobre telas de Villa de Merlo se consagró en la capital puntana. Su referente, Camila Brú, destacó el crecimiento y la unión del grupo.
La escuela de acrobacia sobre telas Renacimiento Aéreo, de Villa de Merlo, vivió una jornada inolvidable al brillar en la competencia “Azul Fest”, disputada el pasado sábado 5 de septiembre en San Luis.
Liderada por la joven Camila Brú, la delegación merlina presentó a 11 atletas en escena —con edades que van desde los 9 hasta los 15 años— y logró una cosecha perfecta al consagrarse con 11 podios.
En diálogo con El Diario de la República, Brú detalló el arduo trabajo de preparación que hay detrás de este logro institucional. Las coreografías comenzaron a diseñarse meses atrás a partir de un reglamento específico provisto por la producción, priorizando la originalidad en los personajes para evitar repeticiones y potenciar el rendimiento artístico.
"En la parte técnica nos manejamos con coreografías propias que fuimos probando con anticipación; intentamos siempre que todo salga seguro para cuidar a las chicas", explicó la profesora sobre el riguroso proceso de ensayo.
Asimismo, la referente remarcó que el verdadero valor de la experiencia excede ampliamente a los resultados numéricos o la obtención de medallas. "A diferencia de muchos deportes, la competencia en acrotelas es muy linda porque te llenás de amigos de otras escuelas; no son rivales, son compañeros", expresó con entusiasmo, valorando el aprendizaje colectivo y la devolución constructiva de los jurados.
Con la mira puesta en el futuro y el objetivo de duplicar la cantidad de competidoras para el próximo año, Renacimiento Aéreo ratifica que el crecimiento deportivo va de la mano de la solidaridad, el compañerismo y la contención humana.
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