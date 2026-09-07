Renacimiento Aéreo brilló en el Azul Fest: 11 atletas y 11 podios

El grupo, que ya es prácticamente una familia, demostró precisión y talento. Foto: gentileza.

La escuela de acrobacia sobre telas Renacimiento Aéreo, de Villa de Merlo, vivió una jornada inolvidable al brillar en la competencia “Azul Fest”, disputada el pasado sábado 5 de septiembre en San Luis.

El equipo, unido. Foto: gentileza.

Liderada por la joven Camila Brú, la delegación merlina presentó a 11 atletas en escena —con edades que van desde los 9 hasta los 15 años— y logró una cosecha perfecta al consagrarse con 11 podios.

Renacimiento Aéreo marcó su huella en la competencia. Foto: gentileza.

Las presentaciones deslumbraron al público. Foto: gentileza.

En diálogo con El Diario de la República, Brú detalló el arduo trabajo de preparación que hay detrás de este logro institucional. Las coreografías comenzaron a diseñarse meses atrás a partir de un reglamento específico provisto por la producción, priorizando la originalidad en los personajes para evitar repeticiones y potenciar el rendimiento artístico.

Unidas. Foto: gentileza.

Las chicas dejaron a Renacimiento Aéreo en lo alto. Foto: gentileza.

"En la parte técnica nos manejamos con coreografías propias que fuimos probando con anticipación; intentamos siempre que todo salga seguro para cuidar a las chicas", explicó la profesora sobre el riguroso proceso de ensayo.

El equipo lo dio todo y se consagró. Foto: gentileza.

Talento. Foto: gentileza.

Asimismo, la referente remarcó que el verdadero valor de la experiencia excede ampliamente a los resultados numéricos o la obtención de medallas. "A diferencia de muchos deportes, la competencia en acrotelas es muy linda porque te llenás de amigos de otras escuelas; no son rivales, son compañeros", expresó con entusiasmo, valorando el aprendizaje colectivo y la devolución constructiva de los jurados.

Cada presentación fue irrepetible. Foto: gentileza.

El equipo lo dio todo y se consagró con los podios. Foto: gentileza.

Con la mira puesta en el futuro y el objetivo de duplicar la cantidad de competidoras para el próximo año, Renacimiento Aéreo ratifica que el crecimiento deportivo va de la mano de la solidaridad, el compañerismo y la contención humana.