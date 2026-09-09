Denuncian maniobras en la UCR para impedir que Identidad Radical participe en las internas

La interna de la Unión Cívica Radical de San Luis sumó un nuevo conflicto por las condiciones para presentar listas. José Riccardo, dirigente de Identidad Radical, denunció que la Junta Electoral partidaria exige conformar subcircuitos electorales que, según sostuvo, fueron eliminados por la Convención Provincial hace más de un año. Para el sector opositor, esa exigencia busca obstaculizar su participación en la renovación de autoridades.

Riccardo señaló que la eliminación fue aprobada el 2 de agosto de 2025 y responsabilizó a Álvarez Pinto y a José Pico por no haber comunicado la modificación de la Carta Orgánica a la Justicia Electoral federal. Según explicó, ambos ocupaban entonces la presidencia del partido y de la Convención, respectivamente. El dirigente cuestionó que ahora se reclame cumplir una condición que el máximo órgano partidario habría dejado sin efecto.

“Se ocultó y ahora se pretende usar como una condición para proscribir o no dejar participar en una lista”, afirmó. Ricardo aseguró que Identidad Radical había conformado listas en todos los departamentos de la provincia y sostuvo que una eventual falta de comunicación de las autoridades no puede trasladarse a los afiliados ni a las agrupaciones que buscan competir.

Frente a la intimación, informó que los apoderados Héctor Urquiza y Fidel Hadad presentaron una apelación ante la Junta Electoral, con un planteo subsidiario para que intervenga el juez electoral. Según su relato, acompañaron pruebas sobre la decisión de la Convención y cuestionaron que se les exija cumplir un requisito derogado. La entrevista no incluye una resolución sobre ese reclamo.

El dirigente también puso en discusión la continuidad de Álvarez Pinto al frente del partido, al sostener que contradice la Carta Orgánica. “Este es el ejemplo del radicalismo que no queremos”, expresó. Las acusaciones corresponden a la posición de Identidad Radical: el material aportado no incluye las actas de la Convención, el recurso presentado ni una respuesta de las autoridades cuestionadas.