La mujer detrás de “La Cope”

Los dibujos de Lía Copello, creadora de “La Cope”, son simples y en blanco y negro. Pero su fuerte es el mensaje. La ilustradora, que trabajaba como publicista pero renunció cuando vio que su hobby crecía a pasos agigantados, hoy tiene en su perfil de Instagram más de 200 mil seguidores y casi 650 mil “me gusta” en Facebook. Sus viñetas se viralizan y se comparten a diario por cientos de personas, pero sobre todo por mujeres, ya que “La Cope” representa a una gran camada de treintañeras, una nueva generación de mujeres feministas dispuestas a derribar mandatos sociales y estereotipos de belleza, pero que también se quedan en casa un viernes mirando Netflix y cada tanto se sienten inseguras frente al espejo. La vida misma.

Un diálogo de dos amigas en la que una le pregunta a la otra si no tiene calor. Ella responde que no. “Pensaste que iba a hacer frío y te pusiste abajo una remera que no podés mostrar, ¿no?”, le contesta. Así, con una charla simple de una situación que inevitablemente nos pasó a todos al menos una vez, “La Cope” recrea cosas cotidianas. Cuando subió sus primeros dibujos a las redes, alentada por unas amigas, jamás imaginó que al segundo día iba a tener más de mil likes y que hasta Cande Tinelli los replicaría en poco tiempo. Otras tantas historietas reflejan la incertidumbre y escenas bizarras que puede tener una primera cita, lo difícil que es llegar a fin de mes, la angustia de trabajar tantas horas, y varias cosas más. Ya hace algunos meses que La Cope mostró su faceta más feminista, algo que ya se divisaba, pero que ahora salió de una manera mucho más intensa.

Con el tiempo la ilustradora le dio una identidad a su personaje, y de las charlas simples sobre el frío y el sweater se animó a cuestionar, desde la voz de La Cope, los estereotipos, el rol de la mujer, apoyó el aborto legal y el movimiento “Ni una menos”. Es un poco la representación de la mujer argentina hoy: independiente, que no espera que la inviten a salir sino que va de frente, idealista, empática, mucho más segura. Lía, además, es parte del programa Wachas, que sale por radio Colmena los viernes de 20 a 22 y está hecho íntegramente por mujeres. Además ya publicó un libro de historietas inéditas de La Cope y este mes sale su primera novela gráfica titulada “Víboras”.

—¿Por qué creés que surgió una nueva corriente de ilustradoras con tanto compromiso social?

—Eso estuvo siempre en algún punto, pasa que la ilus - tración fue un espacio históricamente masculino, un lugar ocupado siempre por hombres, sobretodo la his - torieta. Creo que hoy en día las feministas buscamos desde nuestro trabajo, ya sea dibujantas, escritoras, poetas, médicas, ver cómo podemos expresar nuestro feminismo desde el laburo.

—¿Creés que el dibujo tiene más peso?

—Lo que tiene el dibujo es que es un lenguaje que le gusta a todo el mundo. Estuvimos siempre dibujando solas y el feminismo nos dio una visión más colectiva de las cosas y pensamos que si nos agrupábamos y hablabámos todas de esto iba a hacer un ruido zarpado y me parece que es más una cuestión no tanto de la ilustración, sino de todos los ámbitos, pasa que el dibujo se ve más, se viraliza y se comparte.

—Hoy el tema central de tus creaciones es el feminismo, ¿hubo un momento en tu carrera donde decidiste hacer hincapié en estos temas?

—Sí, quizás como yo empecé a militar en el feminismo al mismo tiempo en el que empecé a dibujar a La Cope fue como creciendo al mismo tiempo, y en algún punto me dio cosa hacerlo tan explícito. No le ponía palabras como aborto, feminismo; pero un día me explotó la cabeza con todo y dije chau, lo voy a hacer con todo.

—¿Considerás que hoy está más visibilizada la mujer ilustradora?

—Sí, creo que como todo fuimos buscando nuestros propios espacios, pero los más arraigados siguen siendo de los hombres; de golpe ves que hay una muestra, un evento y tenés quizás 7 ilustradores varones y una sola mujer. Nosotras mismas empezamos a generar nuestros propios espacios.

—¿Qué papel creés que juegan las redes sociales hoy para los ilustradores?

— Yo creo que es clave. Porque es la manera de mostrar tu laburo sin depender de llegar a una editorial, entonces vos tenés tu red social y es una vidriera de tu laburo para mostrar lo que hacés, no hay muchas otras maneras hoy en día.

¿Sentís que a la gente le llega el mensaje que querés expresar?

—Sí, llega. Incluso a mucha gente le molesta y te atacan por cualquier cosa. Quiero expresar lo que a mí me sucede y siento con respecto a un montón de cosas, y eso le llega a la gente que le tiene que llegar. Y el tiempo me enseñó a lidiar con esas cosas también.