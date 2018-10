Iván Noble cantará en San Luis: "Mis ganas están en la música"

La soledad en el escenario se transformó en costumbre para Iván Noble, el cantautor que llega a San Luis con su concierto "Al fin solos". Hoy, a las 21:30, en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco se presentará con una selección de canciones que recorren su trayectoria y su vida personal. Antes, dialogó con ETC. sobre su presente y lo que viene después de este ciclo que le trajo un encuentro íntimo y afectuoso con sus seguidores más fieles.

—¿Qué sensaciones te dejó tu primera presentación en Villa Mercedes en abril?

—Fue un momento único con el público porque nos encontramos en un lugar donde solo estábamos ellos, mi guitarra y yo. Además lo más lindo fue verlos por primera vez. Me vieron como soy y conocieron las canciones en total desnudez. Tal como se crearon en el principio, sin arreglos ni cambios.

—¿Qué te llevó a comenzar con este ciclo tan íntimo para vos y tu público?

—Me gustó la idea de mostrar canciones de todas las épocas tal como las compuse. Muestro mi esencia y lo que fui todos estos años como artista, un músico que necesita solo una guitarra para crear sus composiciones.

—¿Se puede decir que el público te sentirá como si estuvieras con vos en total intimidad?

—Exactamente, es lo que quiero generar con este concierto. Que ellos sientan el escenario como un gran living, en una juntada con amigos y yo con la guitarra a punto de cantar los temas que nos sabemos todos. Invito a la gente a que se haga amiga mía y forme parte de lo que fue y es mi extensa trayectoria.

—¿Qué expectativas tenés del público puntano?

—Muchas expectativas y ansiedad. Les recomiendo que vayan con ganas de recordar las mejores épocas. ésas que marcaron adolescencias y juventudes. No solo de mi faceta solista sino también cuando estaba en "Los Caballeros de la Quema" porque en mi cancionero nunca faltan aquellos clásicos que acompañaron al público en las etapas más importantes de su vida, como ellos me acompañaron a mí.

—Ya recorriste la mayor parte de Argentina con este concierto, ¿tenés planes de seguir con "Al fin solos" durante el 2019?

—En paralelo con el ciclo me presento con un concierto que celebra los 25 años de mi primera canción. Entonces creo que cerraré la etapa de soledad cuando culmine el 2018.

—También terminaste con "Proyecto Alma", en Canal á, el ciclo de entrevistas que comenzaste este año, ¿estás en un proceso de cierre de etapas?

—"Proyecto alma" fue un espacio especial que me dieron para sacarme el gusto de ponerme en el rol de entrevistador. Tuve muchos invitados y momentos hermosos con gente que no veía hace tiempo y me gustó volver a encontrarme, pero ya terminó. Me fue bien y sí, cerré la etapa.

—¿Te gustaría volver a tener un ciclo similar el año que viene? ¿Te sentiste cómodo cumpliendo otro rol más allá de la música?

—Sí, me sentí muy cómodo pero yo soy cantante y compositor. Mis ganas y tiempos están puestos en estos momentos en la música, como siempre lo fue.

—¿Se viene nuevo disco para el 2019?

—Siento que en esta época el público no piensa tanto en los discos sino en las canciones sueltas. El próximo objetivo es comenzar un trabajo de estudio, grabar y componer nuevas canciones, pero soltarlas de a poco. Voy a sacar un single antes de fin de año y algunos otros cuando comience el próximo, para luego darle paso a la presentación del disco completo que aún no tiene nombre ni fecha de lanzamiento.