Una caminata para prevenir y luchar contra el cáncer de mama

Con el propósito de poner en la consideración de la sociedad un problema de salud que afecta a millones de mujeres en todo el mundo y que con prevención se puede evitar, cientos de mujeres y hombres caminaron ayer por distintas calles de la ciudad capital para alzar su voz y decir que al cáncer de mama se lo puede vencer.



El viernes se conmemoró en todo el planeta el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama y por ello el Concejo Deliberante de la capital provincial organizó la "Caminata x Nosotras + Conciencia".



Al encuentro se sumó personal del Centro Oncológico Integral, la Cámara de Senadores, la organización "Remos Rosas" y cientos de vecinos de distintas edades.



Vestidos con remeras rosas y con la cinta de ese mismo color que simboliza la lucha contra ese flagelo mundial, la caminata arrancó frente a la sede del legislativo municipal, por calle Colón, y buscó la zona sur. Entre los participantes se vio al vicegobernador, Carlos Ponce, el presidente del Concejo Deliberante, Roberto González Espíndola, la senadora María Angélica Torrontegui, las concejales Norma Rosales y Johana Sosa, la directora del Centro Oncológico Integral, María José Scivetti, y al nadador parapléjico Sirur Maluf, entre otras personalidades.



Con una sonrisa, a ritmo de paseo y con distintas pancartas y banderas en alto, mujeres y varones caminaron sin prisa y recibieron el saludo de los peatones ocasionales con los que se cruzaron en el camino. El recorrido pasó por el edificio de Tribunales y finalizó en la plaza del barrio Cantisani, al sur de la ciudad.



"Hablamos de un tema que tiene que estar en la agenda social. Tuvimos una repercusión muy importante y es muy necesario concientizar sobre la detección temprana de la enfermedad, no tenemos que asociarla con la muerte porque se puede prevenir y toda la sociedad debe saberlo.



Participaron muchísimos vecinos porque es un tema de interés de todos. No solo de las mujeres, sino también de los hombres porque tenemos hijas, hermanas y madres", expresó González Espíndola.



"Quiero agradecer la iniciativa del Concejo Deliberante, que propició esta movida a la que nos sumamos junto a otros actores sociales para hacer visible que con prevención es posible protegerse de esta enfermedad. La prevención en el cáncer de mama es clave. Al menos una vez al años las mujeres debemos hacernos los controles ginecológicos. Y si nos palpamos nuestras mamas y hallamos algo anormal tenemos que ir de inmediato al médico. También es importante conversar con la familia para saber si tuvimos otros familiares con antecedentes con esta enfermedad, También es importante hacernos, a partiir de los 40 años, una mamografía. Es un estudio ràpido, que no duele", aconsejó Scivetti.