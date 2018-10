Ana Carrasco se convirtió en la primera campeona del mundo de motociclismo

Ana Carrasco es una joven de Murcia, que a los 21 años, se convirtió en la primera campeona del mundo de motociclismo. Hace años que corre en circuitos de todo el mundo y que compite en diferentes torneos, siempre lo hace contra chicos, porque en velocidad, a diferencia de lo que pasa con el trial, el enduro, el motocross o los rallies, no hay categoría femenina.

Según contó el Diario El País, durante la celebración en el podio, y después de un llanto liberador, enfundada en una camiseta que decía Ride like a girl (pilota como una chica) se acordó de su amigo Luis Salom, que falleció en 2016 en el circuito de Montmeló y era su compañero en el Mundial de Moto 3. “El día que lo perdimos me prometí a mí misma que le dedicaría mi primer título. Éramos muy amigos. Gracias a Kawasaki, que me ha ayudado mucho a llegar aquí, a mi familia, que me ha ayudado tanto, y a mis amigos”, expresó la campeona al bajarse de la moto.

“Me gustaría que tuviéramos un mundial propio”

Antes que ella, en 2016, Kirsi Kainulainen ganó el Mundial de Sidecar como copiloto. Como ellas, hay más mujeres que intentan hacer historia en el motor (y otros deportes). Mujeres como la alemana Lucy Glockner que, el año pasado, peleó por el campeonato del mundo de resistencia en Le Castellet: terminó segunda después de 24 horas de intensa competición.

Ellas aparecen en los registros de la FIM y lo hacen con una connotación especial, porque no sólo fueron las mejores en su categoría, sino que, además, se impusieron en un mundo que dirigen y dominan los hombres. Competir contra ellos las fortalece, “hay más competitividad, aprendes mucho”, decía Carrasco a El País, hace unos años, pero también esconde que esa situación atípica no necesariamente las beneficia, ya que solo las mejores llegan a la élite. Carrasco no se siente en inferioridad de condiciones ya que entrena para tener la fuerza que necesita para parar la moto durante las frenadas, aguantarla cuando acelera, y resiste las vueltas que sean.

Ellas sienten que no tienen las mismas oportunidades que otras deportistas. Son contados con los dedos de una mano los casos en los que las mujeres compiten en mundiales de mujeres y les pagan por competir.