Repudio por la publicidad en los colectivos de Transpuntano que “atenta” contra la ESI

Algunos colectivos de la empresa Transpuntano, propiedad de la Municipalidad de San Luis, circulan con una particular publicidad en su vidrio trasero y que llama la atención justamente por su mensaje: “Con mis hijos no te metas”, difundido por los denominados grupos “dos vidas” y con la firma de “Jóvenes por la Vida y la Familia”. La respuesta no se hizo esperar y la Campaña Nacional por Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional San Luis se manifestó en contra: “No van por la vida, van en contra de los Derechos Humanos”.

“Repudiamos a la empresa Transpuntano y al Municipio de San Luis por permitir publicidad que atenta contra la aplicación de una Ley Nacional como lo es la N° 26.150 de Educación Sexual Integral, sancionada y promulgada hace 12 años en nuestro país”, reza el comunicado difundido por la agrupación feminista.

El anuncio muestra un recuadro partido en dos colores, rosa y celeste, y aclama en letras mayúsculas: “Sí a la educación sexual, no a la ideología de género”. Más abajo se muestra quienes lo difundieron, "Jóvenes por la Vida y la Familia", a quienes definen desde la Campaña Nacional a favor de la despenalización del aborto como: “Un grupo de fundamentalistas religiosos que comenzó una campaña que apunta a desacreditar este tipo de legislación con el fin de seguir manipulando información sesgada por sus credos y supersticiones. Son los mismos que se opusieron a la ley de divorcio, de identidad de género, de matrimonio igualitario, de salud sexual y reproductiva, y hasta de donación de órganos”.

Como cierre del contundente mensaje, le piden a la Municipalidad de San Luis que actúe y que “retire de inmediato estas propagandas de desinformación y deje de apoyar campañas inconstitucionales y retrógradas”.