“Mi trabajo es contar historias con lo que pasa en el mundo”

Santiago do Rego tiene 44 años y está ligado a un perfil: el del periodismo tecnológico. Sin embargo, eso es sólo una parte de lo que es su carrera. Ahora es una de las caras reconocidas del noticiero principal de Canal 13 de Buenos Aires, empezó con un programa deportivo en los canales codificados y continúa, claramente, con el éxito que lo hizo reconocido allá por 2008, “TN Tecno”. Fue profesor titular de la cátedra Producción Audiovisual en la carrera de Periodismo de la Universidad de Salvador de Buenos Aires y dictó materias en el Posgrado de Periodismo Digital de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en Bue - nos Aires. Sufrió el ataque de los seguidores del kirchnerismo durante un duro cruce que mantuvo el gobierno nacional con el multimedio Clarín, para el cual trabaja. Su mirada positiva y estar tranquilo fueron el ancla para pasar la tormenta.

Ahora retornó al periodismo deportivo, donde se divierte cuando puede. No le cuesta reconocer que es hincha de Independiente.

De viaje constante por su trabajo, Cooltura se comunicó con Santiago mientras cubría la presentación del Samsung Note 9 en Nueva York. Ya relajado en la habitación del hotel, habló por celular, justo, una de las herramientas de las que habla en el programa que conduce junto a su compañero, Federico Wiemeyer.







Santiago en San Luis Digital 2014



—¿Cómo fue tu visita a San Luis?

—Estuvo muy bueno. En el 2014 fui a San Luis Digital y lamento que no se siga haciendo porque me pareció que era una feria muy potente. Los disfruté con una cobertura para TN Tecno. Hacen falta más de esas ferias en todo el país y esta buenísimo que no fuera en Buenos Aires, donde suceden todas las cosas.

—¿Entre tanto trabajo pudiste recorrer alguna localidad?

—En ese momento fui a San Luis y a Potrero de los Funes, donde estaba en el Hotel (Internacional). Pero conozco Merlo porque mi mujer tiene familia allí. Me encanta, me gustaría ir más pero siempre es complicado por el tema del tiempo y el vuelo.

—¿Sentís el tema del microclima o te parece mentira?

—(Risas) No sé si es verso, pero yo la paso genial. Mi mujer fue de adolescente varias veces y me lo marca. La buena onda que le ponés o la gente, pero es un sitio súper hospitalario y agradable. No sé si será mito o verdad pero hay un excelente clima en el tiempo y en los ciudadanos. Pueden transformarlo hablando de la gente y no solamente del clima.

—Cambiando de tema ¿cómo pasaste de hacer periodismo deportivo a tecnológico?

—Entré al periodismo en la parte deportiva, porque es la puerta de entrada a la profesión. Entré al medio La Prensa. Después fui haciendo muchas cosas, tiempo libre, espectáculos, trabajé en Para Ti. Después te vas perfeccionando pero mi laburo es contar historias y que la gente sepa lo que hay en el mundo o Argentina y sepa información sobre diferentes temas. Después encontré la tecnología, que en los medios no existía ese tratamiento hace diez años. Pero la naturaleza te lleva a contar los temas que te gustan.

—¿Con qué cobertura tuya te quedás?

—De la mano de TN y el 13 cubrí el color y lo social que pasa dentro de un evento deportivo, pero fui a los Juegos Olímpicos Londres 2012, el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, los Juegos Olímpicos de Río 2016, y ahora el Mundial de Rusia 2018. Siempre mirás lo que pasa, buscás historias, lo que te sorprende o las ideas que te puedan disparar un tema. Eso es lo interesante de la profesión.

—¿Pensás que el género deportivo es más sensible para hacer periodismo? Por lo que podés decir y lo que no

—Siempre se puede hablar de todos los temas. Trato de contar la info, no soy muy cercano a la idea de opinar todo el tiempo. Me interesa contar lo que pasa y siempre va como condimento la mirada propia de la persona. Hay que relajarse un poco y dejar de tomarse todo como un drama, sobre todo con temas como el deporte que, en general, nos vienen a sacar de los problemas cotidianos, de la violencia, de la muerte, de un asesinato.

—Y es lo que hacés ahora...

—Estoy en TNT Play Sports, el canal de deportes codificado, de lunes a viernes a las 23, donde me río mucho de todo. Noto que la gente está muy enojada, se ofenden enseguida por cualquier cosa. Si vos te ofendés con una gastada de fútbol, no lo mires más. Es la esencia del deporte. El fútbol es disfrutar, ganar, festejar. Siempre tiene la misma chicana. En las redes sociales siempre te agarran de punto. Tirás dos chistes sobre Boca y te acusan de gallina. A los dos minutos te reís de River y te dicen bostero. Pero los temas hay que tratarlos seriamente.

—¿Por qué pensás que la gente está exacerbada?

—Están todos al borde de explotar, de bajarse del auto y agarrarse a piñas. Hay un nivel de enojo muy al filo, tenemos que bajar un poco. Todos tenemos problemas en nuestras vidas. Tuvimos problemas graves y los tenemos. Pero el argentino tiene esa mirada tremendista como que siempre se acaba el mundo. No se acaba. Si cada francés, inglés o español pensaba que se acababa el mundo en cada guerra y destruían las ciudades a cero como Roma, Londres, París. Y la civilización avanzó y cambió, tenemos que cambiar la mirada. Pero así lo veo, cada uno lo mira como quiere. Las redes también facilitan esa ira.









—En las redes son todos guapos

—Claro, es muy fácil ¿no? Pero está bien que el tipo encuentra la manera directa de decírmelo, me parece bien. Después me toca a mí no caer en un pozo por el pensamiento de una persona. Atravesé de todo en las redes, los que trabajamos en Canal 13 teníamos una animosidad muy directa con el comentario del Frente para la Victoria o el kirchnerismo contra todos los periodistas de ese medio. Si el tipo es reflexivo, lo tomaré como una reflexión. Si el tipo es un energúmeno, lo tomaré como una agresión y no le daré bolilla.

—¿Te sorprende que se reaccione de esa manera?

—Me llama la atención por ejemplo, en (Gonzalo) Higuaín que me parece un jugadorazo. Él manifiesta que se deprime cuando lo gastan y le hacen memes y se ríen cuando le pifia a cada rato. Pero le digo, vos sos goleador del Calcio, sos una megaestrella. ¿Te vas a enojar porque un tarado hizo un meme?

—¿Es más fácil ser periodista con los recursos tecnológicos como las redes o los aparatos electrónicos?

—Ahora tenemos herramientas de producción mucho más cerca porque cuando estudié periodismo había que alquilar una cámara para poder utilizar una. Ahora tengo dos en el celu, otra en la notebook, la tablet tiene otras dos más. Tengo cinco cámaras y la posibilidad de editar en el celu o en la compu. Puedo publicarlo y distribuirlo al mundo entero. Eso es súper poderoso y me da pena que los chicos no estén haciendo periodismo.

—¿Eso no afecta a la calidad del periodismo?

—No, para nada. Para mí cuanto más haya, mejor. Si vos transmitís por las redes, tenés una audiencia gigante. Tenés que construir tu audiencia. Antes ese trabajo lo hacía el medio para el que trabajabas. Cada persona es un medio en sí mismo. Cuando construís contenido, lo hacés sobre vos mismo. Si en mi Instagram pongo fotos mías en panza en la playa, es lo que muestro. Por eso yo no me cruzo con la gente en las redes porque si entro una vez al año, el que mira mi perfil sólo va a ver puteadas. Por eso tenés que construir tu imagen.

—¿Cómo te manejás en Facebook?

—Acepto muy poca gente. Tengo una página pública en la que me pueden seguir. Como no tengo tiempo, escribo las dos cosas en la misma página. El que logra ser amigo mío es un embole porque ve lo mismo que la parte pública. Pero igual, no es lo mismo. Son tiempos en los que te tenés que poner reglamentos y pautas.

—¿TN Tecno fue una bisagra en tu carrera?

—Claro que sí. Es el proyecto que me define en los últimos 10 años. Formó mi vida y marcó mi carrera profesional. Hoy la gente me reconoce por ese programa, antes que los de Canal 13 o TN. A veces pienso si TN Tecno va a terminar o cómo lo va a hacer. No sé la respuesta. Desconozco si nos cansaremos de ponernos las camisetas de superhéroes o los sacos, pero tal vez en algún momento nos sintamos ridículos y pensemos que estamos viejos para eso. Pero por ahora no nos pasa.

—¿A qué te hubieras dedicado si no tenías la chance de ser periodista?

—Hubiera sido escritor o dibujante. La tengo clarísimo. Me encanta dibujar y no ejerzo. No soy malo dibujando, hice cursos. Me gusta escribir ficción, tengo tres o cuatro novelas empezadas y sin terminar. Tengo ganas de poder sentarme a escribir un libro, pero nunca lo logré. A veces ejerzo con mis conocimientos de diseño, me gusta ver lo visual y soy candidato de armar tarjetas para la familia. También me gusta jugar a ser camarógrafo y estoy estudiando la carrera en el Sindicato de Televisión.

—¿Cómo es un día normal en tu vida?

—Duermo poco. Un día habitual arranco a las seis, despierto a los chicos, desayunamos y los llevo al colegio. Llego al canal a las 7:45. De 8 a 9 hago "Arriba Argentinos", de 9 a 10 en TN. Tres horas del noti de 10 a 13.

A las 13:45 hago una columna en el noti del 13. Veo qué tengo para TN Tecno porque una vez por semana tengo grabación. A veces hago notas a la tarde. En casa trato de dormir siesta, si es que no tengo una reunión con un cliente. También llevo a los chicos a sus actividades extra curriculares. Cenamos temprano y a las 22 me voy para conducir TNT Sports, que sale a las 23 en vivo. A la medianoche regreso a casa y corto. Si tengo un tiempo juego algo en la Play y los sábados cuando llevo a los chicos al club, corro un par de kilómetros en la pista.

—¿Con qué juego estás ahora?

—Juego FIFA para despuntar el vicio porque es rápido. Traté de meterme en el Fornite, pero a veces juego. Estuve jugando al No Man's Sky, que estaba bueno. Cuando me traen un juego, lo pruebo y lo largo. Juego con mis hijos, les gustan los clásicos retro como el Elevator Action. Los tengo en la Play, consolas o en el Arcade.

—¿Preferís un IMAX o un 3D en casa?

—Me gusta ir al cine, no sé si el IMAX. Me gusta la experiencia de ir a un lugar a ver peli y meterme en la historia. La ceremonia es buena, sin interferencias como el celu. La única es mi hijo que siempre a la mitad de la peli quiere ir al baño.