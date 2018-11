Boliches: más voces en contra de extender la hora de cierre

Son más las voces en contra que a favor. Ése es el panorama referido al pedido que hicieron los propietarios de los boliches locales, que quieren extender el horario de cierre de las 5 a las 8. El debate llegó al Consejo Municipal de Seguridad Vial donde no consiguió el visto bueno: sus integrantes manifestaron que la intención de los empresarios no disminuirá los accidentes. La próxima semana la asamblea planea escuchar a los dueños de las discotecas y, en base a eso, hará un informe que anexarán al confeccionado por la comisión "Cuidemos nuestros jóvenes", del Programa Niñez y Adolescencia, para luego remitirlos al Concejo Deliberante, el cuerpo encargado de evaluar si modifican la ordenanza vigente o no.

En la reunión participaron oficiales de la Policía Federal y de la provincia, del Poder Judicial, asociaciones de vehículos, universidades, áreas gubernamentales y fundaciones, que coincidieron en que salir más tarde del espacio bailable no es la solución. "Cada uno dio su opinión y coincidieron en que no sería conveniente porque sería pasar el problema para más tarde. La expresión de todos fue que no y que hay que fomentar atractivos en los lugares de esparcimiento nocturno para que concurran más temprano. Así lo establece la ordenanza. Igual, vamos a seguir con el debate, esto no se agota en esta única reunión. Mientras más voces opinemos mejor representada estará la sociedad", consideró Fabricio Mena, el coordinador de Seguridad Vial.

El funcionario recordó que los operativos que encaran la Subsecretaría de Control Urbano en conjunto con la Policía tienen como lugares fijos las salidas de las discos. En muchos casos los resultados que han arrojado son alcoholemias positivas, por eso insistió en que extender la hora "será trasladar la preocupación a la ciudad. No creo que esta medida sea para disminuir el número de accidentes, lo que se cuestiona es que después de bailar los jóvenes andarán de día cuando la actividad es otra".

Natalia Estrada, al frente de Niñez y Adolescencia, fue quien expuso el análisis de la comisión que nuclea a varias instituciones y actores sociales. "Para nosotros lo que debemos hacer es un cambio cultural, en vez de que vayan a previas y concurran alrededor de las 4 al lugar que el ingreso sea hasta las 2 para que empiecen a acostumbrarse. A las 5 suspender la venta de bebida alcohólica para que a las 6 cierren por completo. Así no modificaríamos la ordenanza vigente, sino que haríamos más estrictos la entrada. Esto lo estudiamos entre todos incluso con los mismos adolescentes", describió.

Esa opción que plantea Estrada ya la aplican en ciudades como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Además, pretenden que los boliches brinden espectáculos que incentiven a los jóvenes a concurrir temprano. "Que generen un estímulo diferente como fiestas temáticas, shows, algo que les llame la atención, y por otro lado que los precios no sean excesivos. Esto serviría a los jóvenes, al mismo dueño y a la comunidad que estaría más resguardada, porque si cierra a las 8 hay familias y abuelos que a esa hora salen a caminar y gente que va a trabajar a quienes estaríamos quitando seguridad. Hay que fomentar el cambio y si el empresario quiere tener un beneficio que busque una forma de que los que vayan a bailar puedan estar antes en el club nocturno", dijo Estrada.

La jefa del programa aclaró que el miércoles próximo a las 8:30, en un nuevo encuentro del Consejo de Seguridad Vial, invitarán a los dueños de los espacios bailables para que fundamenten su pedido. Así, elaborarán otro informe que adjuntarán al de la comisión y que será presentado ante los concejales.