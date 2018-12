Gabriel y "Draco": una amistad que crece y se fortalece con cada batalla

Si no es en la habitación, están en el comedor, en la cocina o en el jardín de adelante. Sin embargo, para Gabriel y su perro “Draco”, el lugar preferido para divertirse, mimarse y seguir fortaleciendo la unión es el patio de su casa, ubicada en el barrio Obras Sanitarias. Desde que se levanta hasta que termina el día, el nene de dos años y su perro lazarillo comparten juegos, comidas, travesuras y sobre todo, demuestran la importancia que tiene este animal en la vida de un bebé que posee disminución visual. Hace una semana el can estuvo perdido durante dos días y la familia vivió un calvario, en el que el más perjudicado terminó siendo su pequeño dueño.



Gabi y su ovejero alemán de nueve meses no son unos simples amigos, ni se conocieron por casualidad. El niño nació con cataratas congénitas y como consecuencia le ocasionó un retraso en su crecimiento. Tras varios diagnósticos, los médicos le recomendaron a Débora Orellano y Alberto Novillo, sus papás, que sumaran un perro guía para que lo acompañe en el proceso de evolución.





Los resultados fueron favorables, al poco tiempo el pequeño perdió su miedo y empezó a caminar sin ningún tipo de ayuda, más que la de su compañero fiel, que siempre estaba a su lado. “Desde el primer momento tuvieron una conexión muy linda. Para nosotros fue increíble, él caminaba agarrado de la mano de alguien o gateaba. Cuando llegó el perrito, de a poco fue tomando confianza y se largó a caminar con su ayuda”, confesó Débora.



Cuando el perro duerme, Gabriel se acuesta al lado, cuando come, se sienta a la par y también tiene el atrevimiento de degustar su alimento. “Hacen todo juntos. Como el perro es cachorrito, viven haciendo macanas, tiran el agua y la comida, corren. Es como estar criando a dos hermanitos”, aseguró la mamá, quien además tiene a Guadalupe, de 11 años, e Ignacio, de 10.



Débora comentó que por las tardes salen a caminar por el barrio y allí es cuando el perro saca su instinto y se dedica a cuidar permanentemente a Gabriel. “Cuando el nene se adelanta, 'Draco' se pone del lado del canal para protegerlo de que no se vaya a caer. Es increíble la manera en la que toma la postura de protector y de guía, de estar ahí con él, eso le da mucha seguridad”, remarcó.





La visita de El Diario fue muy especial para el niño, que lo demostró con gestos de dulzura y se sentó en su sillita para compartir una charla. Para el animal significó lo contrario, ya que perdía la atención de su pequeño dueño, y la manera de expresarlo fue masticándole el brazo y escapándose hacia el descampado que está enfrente, sin obedecer a los reiterados llamados de todos, y más los del nene. “Es tan grande el amor que se tienen que el perro se pone celoso cuando alguien viene a ver al bebé”, aseguró Patricia Ponzio, la abuela del pequeño. La mujer señaló que lo que a todos les llamó la atención fue que cuando el cachorro llegó a la casa, con apenas dos meses de vida, desde el primer momento se pegó a Gabi.



Mientras los protagonistas jugaban en el patio, la familia recordó el mal que les tocó vivir la semana pasada, cuando el ovejero alemán estuvo perdido durante dos días. “Pasamos un momento muy feo, todos estábamos tristes. El bebé salía a cada rato afuera y lo buscaba, lo llamaba con desesperación, iba a la pieza, al patio y gritaba fuerte, con lágrimas de tristeza”, contó la mamá, que desde el domingo a la tarde hasta el martes al mediodía recorrió toda la zona tratando de ubicar al can.



Comentó que salía con el nene y él gritaba para que le reconozca la voz, sin embargo volvían con el ánimo por el suelo pero con la esperanza de que aparezca, ya que mucha gente y los medios de comunicación aportaron en la búsqueda. La pesadilla se terminó el martes a la tarde, cuando Débora recibió un mensaje desde un facebook sin personalidad, diciéndole que el perro estaba en un departamento del barrio 960 Viviendas. Sin tener otro dato, se acercaron a la dirección y ahí estaba el cachorro esperándolos.



“El encuentro que tuvieron fue lo más emocionante que vi en mi vida. Apenas escuchó la voz, el cachorro fue corriendo hacia él y le daba besos. Mi hijo, con todo el susto que tenía al ver a la gente que lo tenía, se reía, lo abrazaba y lloraba de felicidad”, relató con la emoción a flor de piel la mamá, que luego contó que cuando volvieron a su casa le preparó alimento y agua, y el bebé estaba tirado en el piso junto al perro, lo besaba y le hablaba como si le estuviera contando todo lo que pasó en esos días que estuvieron separados. “Hoy volvemos a disfrutar de la compañía y contención que le da 'Draco' a Gabriel, y esto nos sirvió para darnos cuenta de que lo necesita constantemente en su vida para desarrollarse normalmente”, añadió en la despedida.