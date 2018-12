Los presupuestos se ajustan, pero sin resignar la playa

Aunque los precios en dólares hacia los destinos internacionales, de la temporada 2018 a la 2019, se mantuvieron, en San Luis los viajeros continúan pagando en pesos, así lo manifestaron los operadores de viajes puntanos. Esto provocó que, tras muchas consultas, los turistas decidan cambiar las playas del Caribe por las de Brasil, Colombia, o quedarse más cerca y optar por las promociones de la Costa Atlántica argentina.

“A comparación con el verano pasado, lo que cambió fue el destino. Siempre nuestro fuerte fue el Caribe, como Cancún, Playa del Carmen, Cuba, Varadero, Los Cayos o Punta Cana. Actualmente, por la crisis económica, bajó un poco y volvió a surgir Brasil como referente para los viajes y un poco los destinos nacionales que antes, en cuanto a dinero, era casi el mismo precio. De viajes al Caribe tuvimos una baja de entre el 30 y el 40 por ciento. Esa gente optó por Brasil o Argentina según lo dictó su presupuesto”, comentó Lucas Nieto, supervisor de ventas de la sucursal de San Luis de Almundo.com.

Como las tarifas están tasadas en dólares, Nieto explicó que “cuando se disparó a 42 pesos, todos nuestros paquetes se fueron al doble y, aunque de a poco los precios se están acomodando, la diferencia igual se nota”.

Manifestó que ahora la gente se inclina más por los viajes a Latinoamérica y por Argentina. “Perú y Colombia son países económicos en cuanto a la estadía. Comer y divertirse cuesta mucho menos, además tienen unas playas hermosas que nada tienen que envidiarle a las de México, por ejemplo”, indicó.

Por Argentina, señaló que sus clientes eligen según las promociones que estén vigentes al momento de contratar el viaje. Hay algunas ofertas a las Cataratas del Iguazú y a Salta, ya que existen vuelos diarios desde Córdoba. El sur también es muy solicitado. Agregó que las ofertas de los vuelos “low cost” (bajo precio) por el país, reafirmaron esa tendencia.

Pero a veces pueden surgir vuelos muy baratos a Estados Unidos “y quienes tenían en mente ese viaje, no lo dudan y sacan los pasajes. Por ejemplo, hace poco salió una 'promo' a Cuba que el avión era casi un dos por uno y, como estuvo varios días vigente, se vendió bastante bien”, contó.

Gabriel Griotto es el gerente de operaciones de Gimatur. Él comentó que los viajes concretados, es decir las reservas, hasta el momento son en Argentina. "Puedo decir que un 40 por ciento se vuelca a lo nacional y muchos se van en marzo que es más barato aún", dijo.

Aseguró que poseen algunos paquetes más económicos "sobre todo a Mar del Plata. Desde los 8.500 pesos, 10 días y 7 noches, viaje en colectivo y media pensión con menú fijo, que es un servicio que abarata mucho los costos. El hotel también es más sencillo, pero tenés la posibilidad de irte de vacaciones por menos de 10.000 pesos".

Si bien indicó que tienen muchas consultas, registró una caída del 50 por ciento en las reservas con respecto a noviembre del año pasado especialmente en los viajes internacionales. "La gente viene con onda de irse al Caribe, pero cuando empieza a multiplicar por 37 les queda mucho más caro. Los que se iban al Caribe juntaban plata todo el año, ahora les cuesta mucho más, aunque igual viajan, que es lo positivo, pero eligen un destino como Mar del Plata o Villa Gesell", expresó.

También tienen otras ofertas al sur de Brasil. "Con respecto a la temporada del año pasado hay similitud en cuanto a precios, quizás un poco más costoso, pero no se nota tanto porque son valores en pesos. Por ejemplo, a Camboriú, en bus semicama, con media pensión cuesta entre 20 mil y 30 mil pesos. Si en vez de colectivo le sumás un avión se va a 1.300 dólares, es decir unos 48 mil pesos aproximadamente, si el cambio está cerca de los 37 pesos", explicó y agregó: "Convine ir a Río de Janeiro, que son unos 33 mil pesos o a Buzios que puede estar en 38 o 40 mil, sino más al norte de Brasil se va a los 50 mil pesos".

Señaló que si bien las empresas aéreas y los hoteles internacionales mantienen sus tarifas para que no caiga la demanda, "si te ponen un dólar a 40 pesos es imposible, hablo de la gente que junta el mango de a poco que suelen ser nuestros clientes, porque el que tiene plata va a viajar igual, sacará un poco más del bolsillo. Pero el que tiene que ahorrar todo el año es el que más se frena y te elige un destino nacional. Verá más adelante si puede ir al Caribe. La tendencia de este verano, a diferencia de otros años, es que el pasajero espera hasta último momento para ver qué pasa. Creo que van a concretar en diciembre, porque ahora se especula con todo, no solo con un viaje, que no es una necesidad básica, sino con los gastos diarios y eso la gente te lo hace saber. Antes iban regulando su consumo mensual y anual, ahora no saben cuánto les va a venir de luz o de gas".

En Viajes no Comunes, el panorama es más alentador. Patricia Romero, dueña de la empresa, aseguró que hay algunos destinos que son más baratos que en Argentina si se igualan más o menos los servicios. "Por ejemplo, un hotel en Buenos Aires está en 5 mil pesos la noche, que son más o menos unos 138 dólares, lo mismo que sale una noche con todo incluido en el Caribe. En este sentido sigue siendo más económico. Por supuesto hay que pagar el traslado, ahí se nota la diferencia", indicó. Sin embargo, destacó que están los vuelos que salen desde Mendoza o Santiago de Chile, evitando así el traslado a Buenos Aires.

"La caída en las ventas la sentimos en agosto, más o menos que fue cuando el dólar se disparó, pero después volvió a repuntar. La gente hace los viajes con más anticipación. Vendemos Europa para julio o mayo del año que viene, aprendieron que así se consiguen mejores precios y más variedad de alojamientos", comentó.

A diferencia de sus colegas, Romero afirmó que sus ventas se mantienen igual que el año pasado. "Siempre es más o menos el mismo segmento de gente: la que está acostumbrada a viajar. Guarda las faltas de los chicos en el colegio y busca una época del año fuera de temporada, por ejemplo, ahora estamos vendiendo la semana del 1º de mayo", comentó.

"Tenemos un paquete a Natal, norte de Brasil, por 775 dólares, la salida es el 30 de marzo hasta el 5 de abril, son siete noches con media pensión, aéreos y traslados. A Salvador de Bahía te sale 675 dólares, más o menos la misma fecha e incluye siete noches, desayuno, aéreo y traslados. A Punta Cana tenemos un paquete con todo incluido más los aéreos y los traslados por 1.450 dólares, todos son en base de habitación doble", detalló.