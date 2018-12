Tranformers: el autito robótico que aprendió a andar solo y se alejó del resto

El cine por anticipado juega a favor de aquellos ansiosos que quieren ver la película antes que el resto, y de los seguidores de algún género en particular que nutre al fandom y en el caso de los acérrimos amantes de “Star Wars” y de los superhéroes de las compañías Marvel y DC, por ejemplo, pareciera que exhiben esas veladas como una medalla en el pecho del fan. A ese grupo se suman los fanáticos de “Transformers”, que este miércoles tendrá al leal “Bumblebee” en su propia película, en un estreno exclusivo en las salas del Cine Fénix.

Esta precuela está centrada en el robot que da título a la cinta, que es la nueva entrega de la saga cinematográfica “Transformers” y para el resto del público estará disponible desde el 28 de diciembre, cuando los cines lo proyecten de manera oficial, pero el chiste del Día de los Inocentes será unos días antes, ya que hoy Cine Fénix proyectará en exclusiva una aventura del autobot más simpático.

“Transformers” es una de las franquicias cinematográficas más taquilleras del siglo XXI, por lo que el spin off del cascarudo hará historia porque por primera vez en cinco producciones y en más de diez años, el director Michael Bay no se hizo cargo. Pero no se fue lejos, siguió en la producción.

Tras las malas críticas de “Transformers: El último caballero” (estrenada en 2017), los visionarios llamaron a Steven Spielberg para producir la cinta y al director Travis Knight (el de “Kubo y las dos cuerdas mágicas”) para ponerlo detrás de cámaras, en su primera producción con seres de carne y hueso. Y animación 3.0

En tiempos de descargas digitales y maratones de series, aparecen personajes secundarios que gustan en el rating, suman por su cuenta y el resto queda a un costado. Los “spin off” son las películas o series basadas en los “side kicks”, aquellos que aparecen en pantalla sin muchas intenciones de trascender pero aun así, traspasaron esa barrera.

Buenas noticias referidas a los seriófilos son Saul Goodman, el abogado de “Better Call Saul” que asistió a Walter White en “Breaking Bad”, o “The Punisher”, escupido desde las profundidades del barrio Hell’s Kitchen de la serie “Daredevil”.

Aunque no todas las veces que alguno de esos carismáticos personajes salga del banco de suplentes a la cancha suponga un gol importante. ¡Teléfono, “Defenders”!.

La trama de “Bumblebee” comienza en el año 1987, cuando en Cybertron, los Autobots liderados por Optimus Prime, pierden la Gran Guerra Cybertroniana contra sus enemigos, los Decepticons, pero antes de abandonar su planeta, envían a B-127 como emisario a la Tierra. El simpático Autobot encuentra refugio en un depósito de chatarra, en una playa de un pueblito de California. Charlie Watson (Hailee Steinfeld), una adolescente a punto de cumplir 18 años y que intenta encontrar su lugar en el mundo, lo descubre roto y lleno de cicatrices de guerra. Cuando la joven lo arregla, pronto descubrirá que “Bee” es mucho más que un simple escarabajo amarillo. Pero hay un Plymouth GTX que persigue al VW Beetle 1967 por lo que esta extraña dupla comenzará una inolvidable aventura, con una amistad entre un robot que no puede hablar y una chica muy fan de la mecánica.

El reparto cuenta con la presencia del campeón de lucha de la WWE John Cena, y las voces de Dylan O'Brien, Peter Cullen y Angela Bassett (de la serie “American Horror Story”)

Conocido por todos los amantes del universo “Transformers”, “Bumblebee” es el autito simpático que no es tan valiente pero sí el que está dispuesto a ir al frente si la situación lo amerita. En la primera de las películas que estrenó la saga en el nuevo siglo, se ve a “Bumblebee”, un pequeño autobot que se convierte en un Volkswagen Escarabajo amarillo y que pierde la voz.

Con un guión de espíritu retro y repleto de “huevos de Pascua” (cuando el autor agrega situaciones o menciones de la cultura pop), la historia une con maestría varias referencias al cine de los 80 y 90, una banda sonora con temas de “The Smiths” y guiños que atraparán al adulto que acompañará a las criaturas, totalmente fascinadas por un nuevo capítulo de los robots más buenos del universo.

Será el momento indicado para que el autito dorado le resulte atractivo a la audiencia y no sea uno más en el ranking de tomates podridos que no suele ser benigno con las malas producciones cinematográficas.



De los casos reales a la diversión animada

El avant premiere es una modalidad que atrae a los cinéfilos y en San Luis dos radios llevan la delantera. Por ejemplo, la semana que viene se verán los avances de dos películas bien distintas, como “La mula”, con Clint Eastwood, y “Wifi Raslph”.

Por un lado, “La mula”, dirigida y protagonizada por Eastwood, fue escrita por Nick Schenk (de “Gran Torino”) y está basada en la historia real de Leo Sharp, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que a los 80 años se convirtió en traficante de drogas del Cártel de Sinaloa.

Acompañado en la gran pantalla por grandes colegas, Eastwood se rodeó del talento de Bradley Cooper, Laurence Fishburne, y Michael Peña. La película ha recibido reseñas positivas de parte de la crítica especializada y de la audiencia.

Por el otro, la animación. En su nueva aventura, el grandulón Ralph, el chico malo de los videojuegos, y su amiga Vanellope von Schweetz navegan por el vasto y dinámico mundo web en busca de un repuesto para salvar Sugar Rush, el juego de Vanellope.

Ellos dejarán la comodidad del mundo arcade para sumergirse en Internet y si bien todo parecerá un juego, serán obligados a encontrar la forma de salvar “Sugar Rush”, el juego de Vanellope.

Tras el éxito obtenido en Ralph y Vanellope abandonarán su mundo analógico y de píxeles para ingresar a la era online, donde todo parecerá maravilloso, pero después se hará aturdidor.

En ambos casos, la manera de conseguir entradas exclusivas a estas avants premiere es con la agradable tarea de escuchar las frecuencias de las radios FM XLW y FM Pop, con simples concursos para obtener el preciado ticket.