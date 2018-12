Los Mega Programadores puntanos visitaron Facebook

Los doce jóvenes sanluiseños que resultaron ganadores del concurso Mega Programadores y por ende de un viaje a Estados Unidos, ya visitan las empresas más importantes de la industria tecnológica en Estados Unidos.



El miércoles, el contingente se dirigió al sur de San Francisco hacia la zona de Palo Alto donde está emplazada la Universidad de Stanford, la más grande del Estado de California. Durante esa jornada también visitaron las instalaciones de Facebook.



Tras el recorrido por el campus de la Universidad de Stanford, los doce ganadores se trasladaron hasta Facebook para conocer las instalaciones de la empresa y dialogar con dos ingenieros argentinos que trabajan en la compañía. Daniel Casalles, del equipo de Identity & Access Management Product Manager de Facebook, un área dedicada la seguridad de la red social, fue el anfitrión de los doce Mega Programadores y junto a Carlos “Greg” Diuk, científico de datos del Core Data Science de Facebook, guiaron a los jóvenes por el edificio central de la compañía.



Con más de 500 metros de largo, y cuatro pisos de altura, el edificio alberga a miles de trabajadores en múltiples espacios de trabajo que se combinan con espacios dedicados a la recreación generando un ambiente de trabajo relajado y productivo. Con una vista aérea el edificio parece una gran plaza, pues toda su terraza es un gran parque poblado con grandes árboles, espacios verdes, sendas y bancos de madera.



Victoria Abril Puddu, Mega Programadora de la localidad de Naschel, expresó: “Estamos caminando en el techo, yo todavía no me lo creo estoy pensando que estamos a nivel de la ruta, pero no estamos como cuatro pisos arriba y esto es el techo de las oficinas, y tiene árboles, tiene camino, tiene de todo. Hay gente corriendo, hay gente escuchando música, hay de todo”.



Más temprano, en Stanford los recibió Jim Cybulski y Manu Prakash, los creadores del foldscope e investigadores de dicha universidad. En el “Prakash Lab”, Manu junto su equipo dialogaron con los jóvenes puntanos sobre las líneas de investigación, proyectos y tareas que realizan en el laboratorio ubicado en el campus universitario de Stanford.



“Estoy muy emocionado de que hayan tenido la oportunidad de venir a visitarnos, espero que sea para que sigan creando. Gracias por venir”, afirmó Manu.



Luego, Cybulski les dio una clase a los doce programadores sobre cómo armar y usar el foldscope, así como dialogar de los usos y aplicaciones que puede tener en distintos ámbitos.



“Nos alegra que participen. Espero que disfruten hoy de su visita y que puedan ver todas las diferentes facetas de la vida aquí en el campus. Ver un poco del trabajo que hemos estado haciendo aquí en el laboratorio de Prakash y fuera de él”, afirmó.



Tras esto, los jóvenes disfrutaron de un almuerzo y recorrieron las instalaciones de la casa de altos estudios.



La Universidad de Stanford abrió sus puertas en 1891, y es “Alma Mater” de más de una veintena de premios Nobel y once ex presidentes norteamericanos. Cuenta con un campus de más de tres mil hectáreas, 16 mil alumnos y decenas de laboratorios de investigación en diversas áreas, desde la ingeniería informática hasta la biotecnología.



Interiorizarse sobre la programación es una experiencia una para los Mega Programadores, que continuarán recorriendo Silicon Valley.