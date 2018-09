Potrero elabora un plan de "turismo accesible"

Con la finalidad de que los turistas y vecinos puedan transitar con tranquilidad y seguridad por la ciudad de Potrero de los Funes, el Municipio trabaja en la actualización del código de ordenamiento territorial, ambiental y de normas de edificación. El intendente Daniel Orlando, precisó que "se trata de un plan de turismo accesible donde queremos ofrecerles a todas las personas con capacidades diferentes o problemas motrices que tengan las comodidades para desplazarse en la ciudad".



El Municipio está preparando un proyecto de ordenanza a través del que los comercios deberán hacer refacciones como la adaptación de los baños y, en las cabañas, la instalación de rampas. "También estamos preparando la costanera para que sea accesible. Queremos construir rampas en cada una de las esquinas de la ciudad", aseguró.



En el Municipio dicen que recibieron asesoramiento de diferentes asociaciones. "Estamos armando un plan maestro con el turismo accesible y lo queremos presentar al Concejo Deliberante a fines de diciembre o el año que viene. La iniciativa la elabora el Ejecutivo junto con la Secretaría de Turismo. La idea es tener un plan de turismo accesible para el 2019", señaló.



El secretario de Desarrollo Local, Pablo Politi, precisó que "la accesibilidad para todas las personas, el aprovechamiento de los recursos y la actualización de algunos indicadores del código vigente son los tres ejes principales de este proyecto".



La finalidad es reformular la norma para adaptarla a los nuevos tiempos e incluir los criterios para un desarrollo sostenible: como la incorporación de una arquitectura sustentable y la utilización de energías renovables. "Queremos que los materiales y las técnicas utilizadas aumenten la eficiencia energética y la intervención racional del entorno natural", afirmó Politi y agregó que para poner en marcha el proyecto, se firmó en abril un acta compromiso para que todos los habitantes y visitantes de la ciudad turística puedan utilizar y acceder a los espacios sin barreras arquitectónicas.



Según el funcionario, buscan que en 8 o 10 años Potrero de los Funes sea lo más accesible posible y contar con toda la infraestructura de un destino turístico de primer nivel. "Hay que pensar que la accesibilidad no está hecha nada más para las personas con capacidades diferentes. El problema no sólo es para la persona que se desplaza en silla de ruedas, sino también para aquellas que están impedidas temporalmente porque andan con un bastón o muletas. Los jubilados cada vez son más y algunos se desplazan muy despacio. Los lugares deben estar reacondicionados para que puedan caminar tranquilos", manifestó.



El puntapié inicial para el proyecto fue un taller de turismo accesible que brindó el especialista Alejandro López, en el que se pudo observar tres puntos básicos. "Hay un quince 15 por ciento de la población que, en forma permanente o transitoria, tiene dificultades en el uso de las instalaciones tradicionales; hay un sector de la sociedad con necesidades especiales de accesibilidad que busca nuevos destinos turísticos para vacacionar y no encuentra oferta; y, el tercer punto, reside en que hay una cuestión de desarrollo social reconocido", aseguró Politi.



El intendente adelantó que están trabajando en la elaboración de un Plan Maestro de Turismo para el período 2019-2029, en el que colaborarán la Cámara Turismo de la ciudad, la Universidad Católica de Cuyo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de San Luis.



"Vamos a comenzar a hacer reuniones con las escuelas de la zona, luego con el sector privado y la comunidad. La iniciativa va contemplar la visión de turismo que tiene que tener la ciudad, sobre todo un cambio de paradigma en la actividad. La idea es trabajar con los prestadores de los servicios para que día a día mejoren su calidad y crear cada vez más un turismo activo, que es lo que está pidiendo la gente actualmente", señaló.