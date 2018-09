El unipersonal “Irena, un amor polaco” se presentará en Al Picoteo

El unipersonal de Julián Felcman, “Irena, un amor polaco” se presentará este miércoles en Al Picoteo Club Social, el bar ubicado en Las Heras 495. “Siento que cada vez que lo hago es un viaje”, describió el actor de la obra con la que recorre el interior de país.

Julián Felcman es protagonista y autor de “Irena, un amor polaco”, en la que interpreta a un hombre de 40 años que decide viajar a Polonia para ver a su novia de la adolescencia, Irena. Aunque se escribieron durante años con la promesa de reencontrarse, él dejó de recibir esas cartas y comenzaron las dudas del eterno enamorado.

¿Cómo fue la recepción de la obra?

Lo recibieron muy bien. Este espectáculo es un unipersonal que indaga sobre el amor, las circunstancias en el tiempo del amor y cómo las circunstancias nos van condicionando en la vida de las personas. Interpela bastante y abre demasiadas preguntas.

¿Y al público lo atrapó?

Sí. Porque a partir de esta premisa del amor, es un espectáculo profundo, casi diría filosófico, y con la gente que charlamos al terminar la función, ellos mismos interpelan algunas cuestiones de su vida personal, se abrieron así y estamos muy contentos.

¿Y además te encontrás con otros colegas?

Lo que tenemos planeado es juntarnos con artistas que no sean sólo de Buenos Aires y tuvimos esa experiencia de compartir distintas vivencias teatrales y ver cuál era la mirada en relación a nuestro trabajo. A veces uno en la ciudad está inmerso en una mirada más capitalina, y en otras zonas pueden ver el teatro de otra manera diferente, con una visión más particular.

¿Cómo llevás estar solo?

Es una experiencia bastante particular estar solo en escena. Hice y hago distintos tipos y formatos de espectáculos con actores. Salgo de ésta y salto a una en la que estoy con 20 compañeros (NdR: en “¿Querés ser feliz o tener poder?” de Cecilia Propato), y las dos son experiencias súper lindas. Me gusta estar solo en la escena, tal vez tenga que ver con la particularidad de cada uno. Además este es un espectáculo que escribí para hacerlo yo y es una doble motivación, porque es un sentimiento desde el autor también. Siento que cada vez que lo hago es un viaje donde me entrego al cien por cien.

Es la primera vez que venís a San Luis ¿cuáles son tus expectativas?

Sí, a través del contacto con Laura Cuffini, de la Secretaria de Cultura de la Casa de San Luis en Buenos Aires. Voy con muchas expectativas y con ninguna, porque estoy muy abierto a lo que pueda suceder. Cada lugar tiene su público particular, entonces voy con muchas alegrías y ganas para dar lo que tengo que dar, después lo que venga del otro lado lo dirá en ese momento la función, pero va a gustar. Les va a interesar, porque en este caso habla de cuestiones casi universales del hombre, que indaga cuestiones profundas del ser humano, no está hablado de una situación cotidiana.

¿Lo mejor es dilucidar las intrigas viendo la obra?

Por supuesto, pero mejor es ir paso a paso. Sé que es una provincia a la que la escena teatral le tiene estima y a nivel nacional es muy importante eso.