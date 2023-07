El lado B de la fuerza con los "Monólogos heroicos"

Relaciones tóxicas y trabajos diversos para subsistir son problemas, anécdotas y recursos que utilizan los superhéroes en "Monólogos heroicos", el unipersonal de Rodrigo Casavalle, que este sábado llega a San Luis para conocer al público de la provincia. Será la primera vez que el artista se presente en los escenarios puntanos.

La primera función será hoy en All Right a las 22 y la segunda, mañana a las 21 en la sala Amigxs de Merlo, en la Villa de Merlo. Las entradas se consiguen por Eventbrite a 2.000 pesos.

El espectáculo es un show de teatro y stand up, una fusión que creó Rodrigo hace siete años. "No soy yo quien cuenta sus anécdotas de humor como cualquier standapero tradicional. Son los superhéroes los que están frente al público y comparten sus problemas, desgracias o cuestiones rutinarias que hacen reír al público. La cuota teatral no falta y siento que es lo que lo hace distinto", contó Rodrigo, quien reparte su vida entre su ciudad y Buenos Aires, donde actualmente graba un programa junto con Daniel Aráoz, que saldrá pronto por la TV Pública.

En el show, Casavalle cuenta la relación entre Batman y Robin, la niñez de Superman, anécdotas de Spiderman o los negocios turbios de Flash.

"Son superhéroes que ya no están para salvar al mundo, sino más bien para hacer reír", agregó el humorista, quien no se considera standapero, pero sí un actor que con una cuota de improvisación y la chispa adecuada hace reír a los demás.

Aunque es la primera vez que actuará en San Luis, uno de los pocos lugares donde le queda por presentarse, Rodrigo conoce la provincia de punta a punta. Antes de volcarse de lleno a lo artístico, era repartidor de mercadería y en varias ocasiones llegó a los pueblos del interior.

Casavalle siempre estuvo interesado en la actuación, tomó clases con Ernesto Suárez, referente del teatro en Mendoza, pero después de terminar la secundaria salió a trabajar porque no le llamaba la atención ninguna carrera universitaria.

"Luego me convocaron para animar un evento y pensé monólogos pequeños de tres minutos que le gustaron mucho a la gente. Le di una vuelta de tuerca y se transformó en este espectáculo que año a año se renueva y tiene su cuota de improvisación que no puede faltar", recordó.

El artista explicó que "es un show de puro humor y lo único que espero del público es que se divierta y la pase bien con todas mis ocurrencias".