Universo musical

Los acordes puntanos pueden llegar a más de sesenta países. La música que se expande por internet a través de las plataformas digitales es de la más variada y también los sanluiseños tiene su lugar. Los contenidos son de todos los géneros y la combinación es infinita. Spotify es uno de los entornos que ofrece transferencia de archivos de audio por Internet a través de la combinación de servidores dedicados al streaming (sistema que permite ver o escuchar archivos en la web sin necesidad de descargarlos). Este novedoso método que hasta hace unos años era impensado se propagó en todo el mundo con resultados más que exitosos.

Básicamente estas plataformas permiten que los audios se puedan reproducir bajo demanda, como si estuvieran en el disco duro o memoria del usuario. Las canciones se guardan en el caché para evitar consumir más ancho de banda al repetir las canciones una y otra vez.



Algarroba.com. Los cuyanos subieron sus discos a través de una productora.



Si bien existen otras plataformas como Deezer, Google Play, ITunes; Spotify es la más conocida y ofrece tres tipos de cuenta para los usuarios: “Free” y “Open”, que son uso gratuito, con publicidad esporádica, y con un límite de reproducción mensual. También está el modo “Premium” que a través de una cuota mensual, los usuarios accederán a un nivel de calidad de audio superior, reproducciones sin conexión a internet y no tendrán publicidad, entre otros beneficios.



“Los Fulanos" tienen muchas visitas en las plataformas digitales.



Muchos artistas de San Luis aprovecharon el auge de este entorno para subir sus canciones. Los Fulanos, La piedra, Algarroba.com, La Cautana, “El Negro” Ferreyra, Sanluistango, 4 lados, Efecto Block, Vorsoto y la Pavota, Norte libre, Mambosavia, Alcides, Skatoness, Elefantes Efervescentes, Matías Park, Avenegra son sólo algunos de los músicos de esta provincia que pueden escucharse en Spotify. En cuanto a ganancias, dependerá de la cantidad de reproducciones o “visitas” que tenga cada banda o cantante, lo que puede verse a simple vista en la página de Spotify. Además, el sitio también informa desde qué lugar del mundo un usuario reprodujo una determinada canción.

Las experiencias de cada artista con estos sitios son dispares, aunque todos los entrevistados coincidieron en que las nuevas generaciones están más vinculadas a los servicios de streaming y que el uso del formato físico está en decadencia. Y la mayoría hizo las gestiones a través de una compañía o distribuidora que se encargó de difundir el material en diferentes plataformas en simultáneo.





Matías Park, tiene en Spotify su disco “Soñador sin ley".



“Sigue latiendo” es el disco de “Los Fulanos” que puede encontrarse en Spotify. Fernando Quevedo, voz y guitarra de la banda comentó que es un trabajo medio difícil de hacer, ya que “todo tiene que pasar por las manos de una empresa estadounidense para poder subir las canciones” y aunque destacó que es económico porque para cargar el material a esas plataformas se requiere una mínima inversión que se hace por única vez. El cantante de la banda folclórica oriunda de San Francisco, contó que tienen muchas visitas mensuales y de sus canciones las que más se escuchan son “Amor”, que grabaron con Jorge Rojas; y “Aquí”. Lucas Piriz, el cantante de “La Piedra Rocanrol”, contó que su mánager hizo las gestiones para subir las canciones, pero como ya no forma parte de la banda, ellos no están muy informados sobre cómo funciona aunque sí llevan un control y estadística de la cantidad de reproducciones actuales. “Todos los músicos que conozco y aquellos que se dedican firmemente a la música tienen cuentas Premium. Es una herramienta bastante buena para conocer y difundir bandas”, afirmó Piriz. La Piedra tiene un demo y dos discos subidos.

En el caso de los cuyanos de Algarroba.com, que tienen dos álbumes en las redes: “De mis pagos” y “Corazón cuyano”, utilizaron a CDBaby, empresa que subió el material a Spotify, ITunes, Deezer, Google Play, entre otros. “Spotify sí te paga por la cantidad de reproducciones pero ahí se entra en un terreno un tanto nebuloso para el artista. El servicio muestra estadísticas pero uno no sabe realmente si pagan lo que deben pagar o no”, manifestó Guillermo Anzulovich, bajista del grupo. El músico también contó que tienen en cuenta el número de reproducciones que tiene cada canción y que eso les da una pauta de cuáles son las que más efectos positivos tienen sobre el público. “También da un promedio de oyentes mensuales lo que es muy interesante para compararse con otros artistas de tu mismo segmento, del mismo circuito, etc. La información que ofrece la página es bastante interesante para perfeccionar o diagramar un tipo de estrategia para llegar mejor a la gente”, afirmó el bajista.



Otros folcloristas que se encuentran en esas páginas web son los músicos de La Cautana, quienes aseguraron que será la primera vez que tengan ganancias extra por algo que se cobra a medida que se obtienen más reproducciones. “Es la herramienta que tienen los jóvenes ahora para escuchar música. Las ventajas son que estás a un segundo de buscar la banda que te gusta y elegir canciones para agregar a tu playlist”, dijo Diego Arrieta, guitarrista de la agrupación. El músico adelantó que ya tienen listo el nuevo disco y lo subirán a Spotify cerca de la fecha de presentación del material, el 27 de octubre.

Sanluistango es la orquesta de Justo Daract que lleva un gran número de giras internacionales con veinticuatro países visitados. Para Luciano Torres, el bandoneonista y director de la orquesta tener material en esas plataformas “nos sirve muchísimo porque el material físico ya casi no se usa. Hace un tiempo me pasó de regalar un disco y el chico me pidió que lo mandara por celular o el enlace de Spotify para escucharlo”, dijo en referencia al uso de esos sistemas. Por otro lado, Matías Park, el artista mercedino que se dio el lujo de cantar como telonero de Maluma, contó que para un artista independiente y que se está iniciando en el mundo musical cuesta un poco más, aunque “me sirve como difusión y promoción del material porque llega a todo el mundo, pero económicamente en este momento me es más redituable vender un disco en vivo que subirlo a Spotify. El secreto es la inteligencia de cada artista para promocionarse”, sostuvo el músico que tiene “Soñador sin ley”, un sencillo con 13 canciones, en esa plataforma.