En el país el estreptococo ya causó 10 casos fatales

La bacteria streptococcus pyogenes ya causó diez muertes en distintos puntos del país y mantiene en alerta a los hospitales, que en muchos casos debieron reforzar las guardias de pediatría. A los últimos cuatro decesos informados la semana pasada hay que sumarles seis más que se dieron a conocer durante el mes. Además, permanecen internados dos niños que asisten a un colegio de la localidad bonaerense de Florencio Varela: uno en el nivel inicial y otro en el segundo grado.



Según detallaron distintas fuentes del área de Salud, las muertes ocurrieron en el hospital "Pedro de Elizalde" de la Ciudad de Buenos Aires (2); en Rosario (1); en Posadas (1); en Río Negro (1); en Pergamino (1) y en Catamarca (1), en Mar del Plata (1), en Cipolletti (1), y un nene de Vicente López que murió en Miami cuando estaba de vacaciones con su familia.



En relación a este último caso, se trató un pequeño de dos años que iba a la guardería de un colegio del partido bonaerense de Vicente López y murió el domingo pasado en Miami, adonde había viajado con su familia de vacaciones.

"Si bien no lo tenemos confirmado con análisis de Estados Unidos, los síntomas que tuvo el nene coinciden con los de la bacteria", indicó un vocero del Ministerio de Salud bonaerense. Y agregó: "El nene se fue de viaje con la familia y cuando salió del país tenía una angina común. No sabemos si empeoró o si la bacteria colonizó algún órgano, porque nos faltan los estudios epidemiológicos finales".



Con respecto al caso de un hombre de 77 años que falleció en Mar del Plata, también uno de los últimos que se dio a conocer, el vocero de la cartera de Salud bonaerense explicó que buscan establecer si la bacteria, cuya presencia fue confirmada, resultó la causa final del deceso.



El marplatense murió por una "sepsis fulminante" que habría derivado de una infección por estreptococo. El subsecretario de Salud municipal, Pablo de la Colina, explicó que el paciente tenía úlceras en los pies y creen que habría sido por allí que ingresó la bacteria a su cuerpo.



Otro de los casos fatales detectados esta semana fue el ocurrido en la provincia de Catamarca, donde falleció un niño, según se confirmó en el Boletín de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaria de Salud de la Nación, aunque no se informaron sus datos.



El último caso que se hizo público fue el de un joven de 15 años que murió en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, según lo confirmó al portal LM la jefa del área de Epidemiología del hospital local, María Luz Riera, quien comentó que "el adolescente ingresó pesando 35 kilos, y con una falla multiorgánica".

Las primeras muertes



Los dos primeros casos que trascendieron ocurrieron en Buenos Aires, en el hospital "Pedro de Elizalde". Uno fue el de Jano, un nene de tres años que había entrado con un cuadro de faringitis y lesiones en la piel. Por su caso, el gobierno porteño emitió una alerta epidemiológica. Otro caso, en el mismo centro de salud, fue el de un nene de siete años al que también el estreptococo lo afectó en forma fatal.



El 3 de setiembre pasado, un nene de 20 meses murió en la ciudad rionegrina de Viedma. Según Mercedes Ibero, secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud provincial, el desenlace ocurrió a las 48 horas de haber entrado al centro de salud.



"Cuando llegó al hospital de Viedma no tenía más que un cuadro respiratorio, lo derivaron urgente a la ciudad de Roca donde había una terapia intensiva y murió", dijo la funcionaria en una entrevista a TN.



Nicolás Dominé, de 40 años, fue la primera víctima fatal entre los adultos que murieron por el estreptococo. Era agente de viajes, vivía en Pergamino y falleció el 10 de setiembre, tras ingresar a una clínica privada con un cuadro respiratorio que derivó en una neumonía. Según fuentes médicas, se le realizó un hemocultivo y una punción de pleura, y los resultados arrojaron una infección con la bacteria.



Otro caso ocurrió en Posadas: Luana Martina Kruka tenía 6 años. Según relató su mamá, todo se desencadenó de un momento a otro. "Un día la placa de los pulmones estaba bien y al otro día, llenos de líquidos", contó.



Rosario también tuvo un caso fatal, el de una nena de 6 años. "Fue un caso fulminante", explicó Liliana Benegas, infectóloga integrante del Área de Epidemiología de la provincia de Santa Fe.