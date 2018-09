Una visita de lujo

Invitada por el Departamento Femenino de la Liga Mercedes de Fútbol, estuvo en la provincia Paola Soto, máxima referente del fútbol femenino en el Consejo Federal de AFA, que busca incansablemente impulsar la actividad en el interior del país. “San Luis es una de las provincias que más ha evolucionado, tiene departamento femenino en todas las ligas, vienen trabajando muy bien”, señaló la chubutense a DxT.

Soto, llegó el pasado viernes a San Luis, en donde mantuvo una reunión con la jefa del Programa de Deportes Cinthia Ramírez y representantes de las tres ligas (Villa Mercedes, San Luis y Valle del Conlara), para dirigirse luego hasta Villa Mercedes y presenciar dos jornadas futboleras. La primera ese mismo día, con un partido de futsal atrapante entre Aviador Origone y Alianza Futbolística; y la segunda ayer sábado, formando parte del arranque del Torneo Clausura de fútbol once en el Club Colegiales.

“Hablé mucho con las chicas, les comenté sobre la intención de hacer un Torneo Nacional de Futsal, similar al de fútbol once que ya tenemos con una fase de arranque regional. Ellas estaban contentas por tenerme y yo por verlas jugar, que me encanta y por esta nueva función dirigencial no puedo hacerlo”, señaló la ex arquera.

Soto incursionó como jugadora hace cuatro años, en Defensores de La Ribera en Rawson, y tras fomentar la disciplina siguió su camino del otro lado de la línea de cal: como dirigente. “Siempre trabajé en mi club con adolescentes y la primera de varones, hasta que un día tuvimos la idea de hablar con el presidente de la liga (Javier Treuque, ahora Secretario General en el CF), a él le interesaba la propuesta de tener fútbol femenino y nos dio un mes para armar un torneo relámpago. Al final fue un éxito porque hubo 10 equipos y de ahí nació el departamento femenino. Después comencé a trabajar en la Liga del Valle y deje de ser jugadora. Todo fue muy rápido”, expresó.

En cuanto al presente de las chicas, contó: “Es bueno, hay provincias que están trabajando muy bien y hay otras que todavía no arrancan, siguen con los torneos comerciales y cuesta que las chicas entiendan que es mejor participar en los campeonatos federados. Ahora estamos hablando para que de a poco las ligas -existen 228 en el interior del país- tengan futsal, fútbol once y reserva”.

La dirigente chubutense en el CF regresará hoy a su provincia, y el martes volverá a armar el bolso para viajar a Buenos Aires, donde del 12 al 14 de setiembre se desarrollará el 1° Curso para Entrenadores de Fútbol Femenino. “Va a ser una experiencia increíble, con entrenadores de las ocho regiones que integran el Consejo Federal. El curso se va a dictar de 8 a 18 y cuenta con trabajos teóricos y prácticos”, cerró Soto, que en su paso por San Luis dejó una frase alentadora: “El fútbol femenino llegó para quedarse y no tiene techo”.