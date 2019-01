La ZAL arranca 2019 con un ambicioso plan de negocios

Gracias a la reactivación de las vías del ferrocarril y la construcción del centro de transferencias de cargas Cross Docking (NdeR: preparación de un pedido sin colocación de mercaderías en stock) tras una fuerte inversión del Gobierno de San Luis, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Villa Mercedes presentó un crecimiento exponencial durante el 2018. En el transcurso del año logró expandir su influencia en el negocio exportador al brindar servicios a empresas privadas que buscaban enviar alfalfa a los países árabes. Su trabajo de coordinación incluyó el transporte en vagones y en contenedores hacia los puertos de Bahía Blanca y Rosario, como paso previo a la salida externa de las mercaderías hacia un mercado que, ante las restricciones que sufre con el agua, necesita de pasturas para alimentar sus tambos.

“Las cargas en contenedores con destino directo al puerto y el envío de otras a través de un operador ferroviario demostraron un gran trabajo en equipo de todo el personal de la ZAL, que se capacitó para brindar un buen servicio a las empresas que deben llegar con sus productos al exterior”, evaluó Sebastián Lavandeira, secretario de San Luis Logística.

Consolidado el servicio, ahora piensan ir por más en 2019, ya que cuentan con el personal y el equipamiento necesarios para concretar nuevos negocios. “Seguiremos trabajando para que este año se hagan más operaciones, no solo para lograr mayor regularidad sino también aumentar la participación de los servicios locales, tanto los de la ZAL como de los proveedores de transporte y despacho aduanero, porque es la mejor manera de mover la economía de San Luis”, agregó.

Lavandeira adelantó que a partir de la incorporación de equipamiento y máquinas (la ZAL compró autoelevadores y carretillas) podrá redoblar también la apuesta por un corredor experimental que lo tiene entusiasmado: el Norpatagónico que unirá a San Luis con Bariloche.

Los embarques desde la provincia hacia los puertos de Rosario y Bahía Blanca comenzaron el año pasado. El primero fue una carga de megafardos de alfalfa de 400 kilos, que fueron transportados en camión desde la estancia productora, la firma Ser Agro, hacia la nave cubierta del Cross Docking, donde quedaron almacenados. Luego, con el arribo de los vagones playos de la empresa Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), provenientes de Bahía Blanca, se realizó la carga, la colocación de lonas y el fajado de la mercadería, que partió dos días después hacia ese puerto bonaerense. La ZAL participó como intermediario y operador logístico entre la empresa productora y el ferrocarril.

“Era la primera vez que ingresaba a la ZAL un tren de un operador ferroviario distinto al concesionario de las vías de la región, que hoy es el Belgrano Cargas y Logística (ex ALL). Fue necesario que esa empresa otorgara el permiso de circulación por sus vías desde Huinca Renancó -donde se encuentra el enlace entre las dos líneas- hasta la ZAL, lo que lleva a no solo trabajo de despacho sino administrativo”, recordó el jefe de Planificación y Operaciones de la ZAL, Diego Pájaro.

Tras esta operación exitosa, una empresa cordobesa solicitó el envío de alfalfa por contenedores al puerto de Rosario. La ZAL recibió una formación de 44 vagones con contenedores de 40 pies, vacíos y provenientes del puerto santafesino, que bajó con la grúa pórtico a los camiones que los llevaron rumbo a Córdoba, a cargar la alfalfa. A los pocos días la empresa los devolvió llenos, consolidados, ya precintados y con los trámites de aduana realizados para devolverlos a la formación ferroviaria, en otro delicado trabajo que llevó adelante la terminal logística.

La transferencia de los contenedores contó con el uso de la locomotora La Puntana, conducida por el equipo de la Agrozal que encabeza Eduardo Riveros, para el posicionamiento de los vagones, lo que insumió tres días completos para que la formación partiera hacia Rosario. El nuevo éxito en el envío condujo a que finalmente, para cerrar el año, la empresa cordobesa volviera a confiar en la ZAL para una operación que consistió en transportar 60 vagones hacia Rosario, la formación más larga que ingresó al predio mercedino hasta esa fecha.