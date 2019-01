Caso Auderut: llevarán a Buenos Aires a uno de los investigados

La estadía en San Luis de Gilcimar Vispo Souza, el artesano brasileño al que investigan por su presunta participación en la golpiza fatal que Matías Auderut sufrió hace 26 días en inmediaciones al bar "Say No More" de San Luis, no se extenderá por mucho. Si todo se hace tal cual está previsto, una comisión policial lo vendría a buscar mañana para que quede a disposición de un magistrado de Capital Federal que lo investiga por "Resistencia y lesiones", confirmaron ayer el juez Ariel Parrillis y el defensor oficial penal que asiste al extranjero, Carlos Salazar.

Según había informado Parrillis días atrás, al hacer la averiguación de antecedentes, supieron que Souza tenía un pedido de captura vigente, librado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional 50 de Capital Federal, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard. Ahora, Souza queda a disposición de ese magistrado.

Parrillis le explicó ayer a El Diario que, según lo establecido por la Ley 20.711, de Convenio de Extradición Interprovincial, hicieron las comunicaciones con ese juzgado, para informar que Souza estaba imputado aquí, por el homicidio de Auderut, y consultar si les interesaba su detención.

Ayer (por el jueves), desde el Juzgado en lo Criminal y Correccional 50, les avisaron que designarían una comisión policial para que concrete el traslado. A los policías les entregarán aquí las partes correspondientes del expediente, para que las agreguen a la causa de allá.

El juez refirió que no tiene mayores detalles del expediente que tramita en Capital Federal, ya que su función, en el contexto de la extradición, "es únicamente ver el tema de los plazos, las notificaciones y observar que el traslado se efectivice de modo concreto al lugar requerido", sintetizó.

Parrillis fue consultado sobre las condiciones en las que Souza queda en relación a la Justicia de San Luis, en tanto hace una semana, él le dictó la falta de mérito por el homicidio de Auderut. Explicó que una falta de mérito implica "que no queda totalmente desvinculado de la causa, en tanto no ha sido resuelta de forma definitiva su situación".

Si bien aclaró que la investigación no está cerrada –la instrucción tiene un plazo de 90 días, que puede extenderse, de considerarse necesario–, dijo que no hay pruebas que lo vinculen directamente con la muerte de Auderut.

Es que, según había indicado la semana pasada, al emitir la resolución, a partir de testimonios y de filmaciones ha quedado acreditado que el otro detenido, el artesano y malabarista correntino Federico Ariel Zamudio, sería quien causó las lesiones que llevaron a Auderut a la muerte, golpeándolo en la cabeza con una rueda de malabares.

En los videos no se ve que Souza ataque a la víctima, y esto fue corroborado por los testigos.

Durante estos días, Souza ha estado alojado en una comisaría. En tanto que Zamudio, tras el fallo de Parrillis del pasado viernes, fue llevado al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumple la prisión preventiva.

"No le debe nada a la Justicia de San Luis"

"Aquí, a Souza le dictaron una falta de mérito. Si bien no hay elementos suficientes como para creerlo responsable del homicidio, no está desvinculado de la causa. La única forma de que quede desligado es que, con el devenir de las actuaciones, lo sobresean definitivamente", refirió Salazar.

"Hay que recordar que también habría otras personas implicadas. Hay mucho por hacer. Una vez que investiguen a todos los actores que surgieron del expediente, se resolverá. Puede ser sobreseído antes de que se clausure el sumario o no, depende el grado de vinculación que establezcan que él tuvo", indicó el defensor.

Souza no tiene, al menos aquí, ningún impedimento para salir del país. Queda por saber en qué situación quedará en relación a la causa que tramita en Buenos Aires, qué resuelva el juez de allá. "Souza no le debe nada a la Justicia de San Luis, al menos en este momento. No ha sido señalado como autor. No es ningún obstáculo que sea investigado por haber estado en el momento en que se produjo el hecho. Al no ser procesado, de no haber tenido la causa en Buenos Aires, hubiera recuperado la libertad. Nosotros siempre aconsejamos que no se desentiendan de la causa, que se interioricen del devenir. Lo normal es estar a derecho, estar a disposición de la Justicia. Eso es lo que siempre recomendamos como principio", expresó.

Algunas claves del ataque en la avenida

-Matías Auderut, de 31 años, fue golpeado por un grupo de hombres a metros de la puerta del bar "Say No More", en la avenida Illia y Constitución, el domingo 30 de diciembre de 2018.

-Matías estuvo en terapia hasta el viernes 4, cuando falleció. En la autopsia determinaron que la causa de muerte fueron los golpes que recibió en la cabeza, con un elemento contundente.

-Dos días después, efectivos de Homicidios trasladaron de Villa Mercedes a San Luis a dos sospechosos del ataque, el artesano y malabarista correntino Federico Zamudio y el artesano brasileo Gilcimar Vispo Souza.

-El viernes 18, el juez Ariel Parrillis procesó con prisión preventiva a Zamudio. Testigos y videos dan indicios de que fue él quien le pegó a Auderut en la cabeza con una rueda de malabares. Al artesano de Brasil le dictaron la falta de mérito.