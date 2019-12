Reclaman por las malas condiciones de los sanitarios de una escuela

Los padres de los alumnos de la Escuela "Mariano Moreno", de Villa Mercedes, decidieron hacer público el reclamo por las malas condiciones de los sanitarios a los que deben concurrir sus hijos a diario. Lo hicieron en el final del ciclo con las esperanza de que el próximo año las averías estén solucionadas.

Según publicó el portal de la Radio AM LV15, los excusados tiene falta de mantenimiento, se les caen los azulejos, no funcionan las mochilas de descarga, tienen cañerías rotas y además no son correctamente higienizados.

"Queremos dar a conocer el estado de los baños a los que concurren nuestros hijos. Este reclamo se le ha hecho a la señora directora en varias oportunidades, incluso mediante notas con fotos adjuntas", aseguraron al medio.

Piden que se pongan en condiciones a corto plazo y que les garanticen que no se seguirá exponiendo a los alumnos.

"Está en riesgo la salud de nuestros hijos", añadieron.