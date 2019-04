Aprobaron "megaordenanza" para el cuidado de los animales

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza que engloba todas las normas vigentes que refieren al bienestar de los animales dentro del ejido municipal y agrega muchos ítems que faltaban. El proyecto tiene 74 artículos y entre ellos prevé el cuidado integral y generalizado de la población animal, su registro para saber cuántos hay en toda la ciudad, la autorización del movimiento de una partida presupuestaria para que la intendencia pueda desarrollar el hospital veterinario y la exención por seis meses del pago de las tasas y servicios municipales a quien adopte o transite un animal registrado y de la canera municipal. Ahora la ordenanza espera ser reglamentada por el Ejecutivo municipal.

El proyecto tuvo su origen en el 2016 con una idea que nunca llegó a tratarse en el recinto. Era la creación de un Ente de Protección Animal. La concejal por el bloque Avanzar y Cambiemos, Celeste Aparicio, quien en 2018 presidía la comisión de Salud, reflotó en ese entonces la idea junto a sus colegas y agregó varias ordenanzas vigentes y otros proyectos referidos al tema. Estuvo casi un año en el desarrollo de la norma que finalmente se hizo realidad.

"Lo que hicimos fue convocar a todos los proteccionistas que pudimos, a Zoonosis municipal, al colegio de Veterinarios y todos los concejales y vecinos que quisieran participar y una de las primeras cosas que comenzamos a trabajar fue en la reestructuración de toda la legislación en la ciudad de San Luis, estábamos con muchas falencias y otras que eran tan burocráticas que no se llevaban a cabo", comentó.

La norma tiene un capítulo que es de cuidador responsable, donde se reconocen los derechos de los animales y las cosas que deben hacer quienes los cuidan. Establece un registro de los animales que hay en la ciudad a través de una inscripción vía web con fines estadísticos. Para incentivar las adopciones propone la creación de un sistema público de adopciones y tránsito y los vecinos que se lleven un animal que esté en un refugio municipal van a tener seis meses de descuento en sus tasas de servicios básicos municipales, lo mismo pasará con los que les den tránsito.

"Creamos un capítulo de maltratos donde hay faltas leves, graves y muy graves, hay una ley nacional, pero es muy difícil llegar a fuero penal", comentó y detalló que las sanciones serán económicas. De no cumplir las obligaciones de cuidador, no levantar los desechos del animal en la vía pública y pasearlo sin correa serán multados. También queda prohibida la tracción a sangre, hacerlos trabajar y las carreras o riñas de animales.

Esterilizaciones

"Incluimos las castraciones móviles que no estaban en una ordenanza para que todos los intendentes las hagan. Se estipula que en la ciudad de San Luis es el único medio para controlar la superpoblación. Si hay animales de más, hay que castrar", afirmó la concejal.

Describió que el hospital veterinario solamente hará esterilizaciones, vacunaciones y desparasitación. Además tendrá un servicio de atención primaria y uno de urgencia. "Si bien todos lo van a poder usar, el fin principal es que esté para cuando una persona encuentre un animal callejero lastimado, que lo curen y de ahí vaya al refugio", dijo.

El proyecto contempla también la creación de una comisión protectora animal (CoProA) que estará formada por un médico del Colegio Veterinario, un funcionario de la Municipalidad, un concejal y dos proteccionistas y tendrá la finalidad de coordinar las políticas públicas que se lleven a cabo y cómo se van a manejar los fondos que recolecten de las multas, aportes privados y del Fondo de Seguridad Animal que es un aporte no obligatorio que se puede pagar con las tasas municipales. Son 10 unidades monetarias aproximadamente unos 200 pesos. Esto servirá para diagramar las políticas públicas y castraciones.

Además regula los albergues de animales que incluyen guarderías, refugios, asociaciones, escuelas de adiestramiento y demás, ya que sus habilitaciones son comerciales.

"A veces es muy difícil equilibrar los intereses de todos y esto es un gran logro. Queremos hacer un cambio de cabeza, tenemos que empezar a verlos como animales no humanos y sobre todo respetar sus derechos", reflexionó.

Algunos desacuerdos

Si bien el proyecto fue aprobado por la totalidad de los concejales, durante su armado hubo varias discrepancias que luego se pudieron consensuar. La concejal por el bloque Frente Unidad Justicialista (FUJ) Norma Rosales, aseguró que algunas propuestas no le parecieron convenientes sobre todo en estos tiempos de crisis. "Por ejemplo, hacer un hospital veterinario me parece que puede generar conflicto con los profesionales, más si es gratuito y para quiénes", lanzó.

Otro aporte que hizo Rosales fue que la ayuda al Fondo de Seguridad Animal no sea obligatoria como se quería hacer en un principio. Si bien Rosales afirmó que adora a los animales, sobre todo a los perros, entendió que el momento económico que transita el país es muy desfavorable como para seguir pidiendo a los vecinos más dinero. "Casi no pueden hacer frente a los impuestos básicos, menos van a poder hacer una donación", afirmó.

El presidente del Colegio de Veterinario, Walter Guzmán, manifestó su interés por el proyecto, pero observó algunos puntos que le generan preocupación. Uno de ellos es cómo se va a llevar adelante el hospital veterinario, ya que no les explicaron con qué recursos lo van a hacer. "Sabemos que es un proyecto a largo plazo, pero nos gustaría que no quede solo en el papel y se haga, por eso queremos saber qué veterinarios van a estar a cargo y si recibirán una remuneración acorde a la tarea, porque entendemos que Zoonosis no cuenta con el personal, la infraestructura ni los medios para hacerlo", expresó.