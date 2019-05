Capacitarán a 350 docentes en Educación Sexual Integral

Un total de 350 docentes y directivos de 86 escuelas deberán participar de las próximas jornadas de capacitación en Educación Sexual Integral (ESI) que llevará adelante el Ministerio de Educación, los próximos 29 y 30 de mayo en el Colegio Nº 7 "General Manuel Belgrano" de la capital.

Así lo detalló Sandra Cabrera, jefa de Área de Educación Sexual Integral, dependiente del Programa Innovación Educativa del ministerio. "Es una resolución del Consejo Federal de Educación, donde estipula que la totalidad de escuelas debe contar con referentes escolares en ESI", explicó. El área ya había iniciado el año pasado con la capacitación, que alcanzó, en aquella oportunidad, a 500 docentes de 125 escuelas de la Región Educativa I, que incluye capital y alrededores.

Las jornadas consisten en un plenario donde se da el marco legal nacional y provincial de la ESI. Luego se divide por comisiones de trabajo, en las que talleristas exponen los contenidos a desarrollar y para que los docentes puedan planificar cómo los darán a sus alumnos.

Por último se hace una actividad de cierre; allí, los docentes muestran cómo presentarán al equipo ESI en las escuelas. La cantidad de personal capacitado depende del tamaño de la institución: en el caso de las de personal único, como son las rurales, solo será uno, mientras que en escuelas grandes pueden llegar a ser ocho. La capacitación tiene carácter obligatorio. "La Educación Sexual Integral deben implementarla todas las escuelas, de todas la modalidades, de todos los niveles y todo los tipos de gestión, como lo indica la ley", remarcó Cabrera.

Los contenidos de la ESI son transversales, es decir que no pertenecen a una materia específica, sino que se incorporan al dictado de las asignaturas de cada año. En cada nivel se enseña algo distinto, detalló la funcionaria.

Entre los múltiples temas que se abordan, en el nivel inicial se trabaja con "la igualdad de oportunidades, el cuidado del cuerpo y de la intimidad propia y ajena", y se incluye la prevención del abuso sexual infantil "a través de juegos". Asimismo, en el nivel primario, se trabajan temas de "bullying, derechos de niños, niñas y adolescentes".

Ya en sexto grado se explica sobre salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos y diversidad de familias. Y, en la secundaria, "se profundizan esos contenidos y se trabaja grooming, violencia en el noviazgo, prevención del embarazo adolescente, paternidad y maternidad". A su vez, se aborda la identidad de género.

La ESI tiene también ejes transversales respecto a los contenidos. Entre ellos, el ejercicio de derechos de niños y niñas, cuidado del cuerpo, respeto a la diversidad sexual y de familias, equidad de género y "valoración de la afectividad", que refiere a la "resolución de conflictos mediante el diálogo".

El personal que participe de la capacitación será un "referente ESI" encargado de acercar esa información a la institución, trabajar para que los contenidos se incorporen a la currícula y al proyecto institucional, organizar jornadas y orientar a docentes en las acciones que deben tomar en casos de que se detecten situaciones de violencia y abuso sexual en los alumnos. "Esta actividad es gratuita, por lo que pensamos como incentivo otorgarles puntaje docente", explicó la funcionaria, quien detalló que "ya se encuentra en trámite".

Además, Cabrera indicó que están implementando algo inédito en el país: el acompañamiento de la Educación Sexual Integral "en terreno". "Vamos con un equipo a las escuelas y nos reunimos con los referentes para ver si efectivamente están trabajando y qué dificultades han encontrado". Y a esto se le suma la opinión de los propios alumnos, con entrevistas anónimas a los estudiantes del nivel secundario. "Es para saber si les dan los contenidos, cuáles son las principales problemáticas que ellos detectan en sus escuelas y escuchar sus sugerencias", explicó.

"El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos dice que al 2020 todas las escuelas tienen que contar con equipos de referentes escolares ESI", remarcó la funcionaria. "Y la tiene que trabajar el docente frente al alumno. Nosotros citamos a los docentes, no trabajamos frente a estudiantes porque sino la educación sexual jamás se va a institucionalizar. Si el docente no se hace cargo, no va a suceder nunca eso", concluyó.