"Radagast" toca hoy en San Luis: "No me gusta quedarme quieto en un solo lugar"

Como un pulpo con ocho tentáculos listo para hacer diferentes cosas, Agustín Aristarán, más conocido como Radagast durante los últimos dos años, se enfocó en el humor y la magia para iniciar su carrera, pero con el tiempo incrementó sus proyectos personales y en la actualidad también dejó ver a sus seguidores su faceta musical.

Radagast y The Colibriquis Este sábado

Hora: 22:00

Lugar: All right, avenida Illia 172

Entrada: 400 pesos

Hoy a las 22 en "All right", el artista se presentará junto a los "The Colibriquis", el trío de músicos que lo acompaña en esta aventura que ya tiene un disco entre manos. Antes de emprender el viaje que lo traerá por segunda vez a San Luis dialogó con Etc. sobre sus diferentes trabajos y dejó en claro que no tiene intenciones de dejar de lado la comedia.

— ¿Cómo te sentís con el proyecto musical?

—Siento que desde lo musical puedo hablar de diferentes cosas y transmitírselo al público de manera más íntima. Hace muy poco comenzamos con la banda y ya conseguimos que muchas personas escuchen las canciones y se sientan identificadas con lo que cantamos. Es una locura hermosa la que vivimos.

— ¿Cómo será el concierto de San Luis?

—Básicamente será un show musical pero sin dejar de lado la cuota de comedia que me caracteriza. Tocaremos las canciones que se encuentran en el primer disco de "Soy Rada" llamado "Dada" y la interacción con el público será clave para interpretar cada uno de los temas que están en la lista. También habrá un poco de magia, chistes, anécdotas, entre otras sorpresas que tengo preparados.

—Viniste a San Luis hace dos años con tu espectáculo de stand up ¿El público que te vio en el teatro entonces vivirá lo mismo ahora?

—Para nada, porque el show es totalmente diferente. Un formato distinto, más íntimo y con más participación entre nosotros y la gente que nos irá a ver. Es un concierto dedicado a ellos con diversos condimentos.

—En el estilo musical no te encasillas en un solo género, ¿Por qué?

­­—Simplemente porque me gusta variar en los estilos. Tal cual pasa en mi vida cotidiana. No me gusta quedarme quieto en un solo lugar, varío en mis trabajos, las cosas que planeo y lo que hago. No hay una canción que se asemeje a la otra y eso lo tuve muy en claro a la hora de componer. Mientras que el disco abre con una cumbia bien tropical, a medida que pasan las canciones se podrán identificar géneros como el rock, el rap, el reggae, entre otros.

—¿Hay planes de un nuevo disco en camino?

—Tenemos canciones que no se encuentran en "Dada" y están planeadas para que salgan antes de fin de año. Pero por el momento disfrutamos los frutos que nos trajo este repertorio y lo felices que somos girando junto a las canciones.