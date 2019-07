Román Burruchaga, a paso firme en Londres, acompañado por su padre

Su padre, Jorge Burruchaga, derrotó junto a Diego Maradona a los ingleses en la Copa del Mundo de fútbol en 1986. Tres décadas más tarde, el joven tenista argentino Román Burruchaga busca conquistar Inglaterra a su manera: en el torneo junior de Wimbledon.

El tenista de 17 años debutó este lunes en el torneo sobre césped británico con un triunfo sobre el español Pablo Llamas por 6-4, 4-6 y 6-2. Así se convirtió en el único de los juniors argentinos que pasó a la segunda ronda en el All England Club londiense.

Fue un enfrentamiento relativamente fácil y Burruchaga, que afirma encarar el torneo "partido a partido", espera ir soltándose cada vez más.

"Ahora vamos a ver qué pasa", afirmó, declarándose satisfecho de realizar su "primera gira en césped y aquí en Inglaterra. De a poco voy sintiéndome más cómodo en esta superficie", aseguró tras la victoria.

El césped es "una superficie en la que ningún argentino juega, donde solo tenemos la posibilidad de hacerlo un mes al año", había señalado hace unos día Guido Pella, el único tenista de ese país que pasó a la segunda semana de los individuales en el cuadro principal.

Este lunes, Pella, que nunca había llegado tan lejos en un Grand Slam, enfrentará a un contrincante de peso: el canadiense Milos Raonic.

Como padre se sufre más

Otro deportista argentino que recorre por estos días las canchas de Wimbledon, pero no es para jugar es Jorge Burruchaga. No pudo acompañar a su hijo en mayo a París cuando disputó el torneo de Roland Garros, pero en eta ocasión no quiso perderse el progreso de Román en Londres.

"Quería venir porque hace mucho que no me ve", reconoce Burruchaga junior, mientras su padre admite que "sufre" un poco presenciando los partidos.

Hace 33 años, el ya legendario futbolista disputaba con la selección nacional los cuartos de final de la Copa del Mundo contra Inglaterra, el 22 de junio de 1986 en el estadio ‘Azteca’ de Ciudad de México.

El partido, que quedará para siempre en los anales por la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’, los tantos que convirtió Diego Maradona y que sirvieron para eliminar a la selección inglesa por 2-1, se disputó cuatro años después de la guerra de Malvinas y se inscribió en la rivalidad futbolística entre los dos países.

Una semana más tarde, Argentina se proclamó campeona del mundo por segunda vez en la historia al vencer a Alemania por 3-2, con un gol de Jorge Burruchaga en el minuto 83.

Faltaban aún 16 años para que naciera Román, que ahora busca prolongar la tradición familiar de victorias deportivas.