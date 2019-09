Del “Auto Fantástico” a la música: Hasselhoff lanza un disco de covers

El actor David Hasselhoff, conocido por protagonizar las series “El auto fantástico” y “Baywatch”, lanzará el 27 de septiembre “Open your eyes”, un nuevo disco en el que versionó conocidas canciones junto a importantes bandas y artistas invitados, entre los que destacan Ministry, Todd Rundgren y Tracii Guns.

Según consignan diarios españoles, el intérprete registró, entre otros, “Sweet Caroline”, de Neil Diamond; “Here I go again”, de Whitesnake; “Head on”, de Jesus & Mary Chain; “Lips like sugar”, de Echo & The Bunnymen; “Heroes”, de David Bowie; “That's life”, de Frank Sinatra; y “Sugar, Sugar”, de The Archies.

Entre los invitados, además de los mencionados, figuran Elliot Easton, de The Cars; Steve Stevens, de la banda de Billy Idol; A Flock of Seagulls; Ava Cherry, ex colaboradora de Bowie; y el ex Yes y The Moody Blues, Patrick Moraz.

Como anticipo puede escucharse la canción que le da título al disco, una canción de The Lords Of The New Church, en la que participa el guitarrista de Iggy Pop James Williamson, en una versión con aires de hard rock melódico.

Sin embargo, el propio Hasselhoff calificó a su álbum como "un disco de heavy metal", un género que dijo que le “gusta escuchar”.

El actor ya cosechó varios éxitos como cantante en la década del '80 a partir de algunas baladas pop que sonaron en radios y canales de videos.

Télam