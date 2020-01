River Plate dejó el sur y juega un amistoso ante Nacional de Uruguay

River Plate, que acaba de finalizar la pretemporada en San Martín de los Andes, jugará este sábado un exigente amistoso ante Nacional de Montevideo, actual campeón uruguayo, con la finalidad de encontrar la puesta a punto de cara a la reanudación de la Superliga Argentina.

El partido se jugará desde las 20:30 en el estadio ‘Domingo Burgueño Miguel’, en Maldonado, Uruguay. Estará en juego la Copa Desafío Campeones de América y será televisado por TNT Sports.

Para el entrenador Marcelo Gallardo la noche también será especial, ya que Nacional le hará un homenaje debido a que el ‘Muñeco’ comenzó en el club ‘Tricolor’ su carrera como técnico y fue campeón uruguayo de la temporada 2010-2011.

River, que el viernes culminó una dura puesta a punto en la localidad neuquina de San Martín de los Andes, partió a las 18 en un vuelo charter con destino a Uruguay para afrontar el primer amistoso del año.

El equipo ‘Millonario’ tiene como prioridad la preparación para el encuentro que deberá jugar en Avellaneda ante Independiente el 19 de enero, pendiente por la 14ª fecha de la Superliga Argentina. En ese partido no podrá contar con Nicolás de la Cruz ni Lucas Martínez Quarta, quienes deben cumplir una fecha de suspensión.

Gallardo pondrá en cancha del Campus de Maldonado a un equipo que se asemeje mucho al que jugará ante el ‘Rojo’ en un partido de gran trascendencia, ya que en caso de ganarlo River se ubicará puntero junto con Argentinos Juniors, con 30 unidades.

No es un dato menor el hecho de reanudar la Superliga y quedar puntero para Gallardo, habida cuenta de que, en el plano local, la notable carrera del ‘Muñeco’ como entrenador de River carece de ese título.

Paulo Díaz podría jugar en la defensa por Martínez Quarta y en la zona media el DT debe reemplazar a Exequiel Palacios, vendido al Bayer Leverkusen de Alemania, sin contar con Julián Álvarez ni el colombiano Jorge Carrascal, quienes fueron citados por sus selecciones Sub 23 para jugar el torneo Preolímpico.

En cuanto a las restantes variantes, podrían ingresar en la formación Leonardo Ponzio o Cristian Ferreira por De la Cruz, y Juan Fernando Quintero por Palacios.

Nacional, que se consagró campeón del fútbol uruguayo en diciembre pasado tras ganarle la final en el estadio ‘Centenario’ a Peñarol, ya no tiene como DT a Álvaro Gutiérrez, ya que este sábado debutará como entrenador Gustavo Munúa, exarquero del ‘Bolso’ en las temporadas 1996-2003 y 2014-2015.

Nacional jugará la Copa Libertadores 2020 y compartirá el Grupo F junto con Racing Club, Alianza Lima de Perú y Estudiantes de Mérida, de Venezuela.

En Nacional es figura el goleador argentino Gonzalo Bergessio (ex Platense, Racing, San Lorenzo y Vélez), ya no cuenta en el plantel con Pablo ‘Pitu’ Barrientos (ex San Lorenzo) ni Gustavo Lorenzetti (ex Rosario Central), y tiene muchas expectativas con Rodrigo Amaral, de fugaz paso por Racing Club.