Venció los estereotipos y creó su propia colección de Sailor Moon

Hace diez años empezó a comprar los artículos del animé, que de niño no pudo tener porque eran "de nena".

Sailor Moon, la serie de animé televisada en los años 90, cautivó el corazón de Emmanuel Maldocena. Hace diez años que cumple su sueño de tener los personajes de la tira, que de niño no pudo tener porque eran considerados "para nena". Comenzó con una pequeña muñeca y hoy tiene una gran variedad de artículos, todos originales.

“De chico no podía tener cosas porque a los varones no nos compraban nada de Sailor Moon. Cuando fui grande dije que quería coleccionar y así empezó todo. En el año 2000 conseguí algunas cosas, pero en Argentina no llega mucho, tengo que comprar directo desde Japón o China, y es todo en precio dólar”, comentó.

Emi, como lo conocen sus amigos y familiares, es parapsicólogo, vive con su pareja y está orgulloso de lo construido. “Este es mi tesoro, acá tengo mi fortuna”.

“Cada una de estas piezas son muy costosas. Por ejemplo, las muñecas de caja, que son las más difíciles de encontrar, cuestan alrededor de mil dólares”, agregó.

Muñecas. Las protagonistas de la serie animada japonesa, en exhibición.

Maldocena inició el proyecto solo hace alrededor de diez años, pero hace dos que lo comparte con Franco Alba, su pareja. Ambos manifiestan que el amor por la tira japonesa es por la enseñanza que transmite. “Tiene historia, muchos conceptos de amistad, de familia, de amor y sobre la diversidad de género. Por ejemplo, hay personajes que son hombres y cuando se transforman, lo hacen en mujer. También hay una pareja de lesbianas. Es muy inclusivo y eso es genial”, contaron.

Al continuar con el relato de sus inicios, nombra como su inspiradora a Gabriela Cresta, una coleccionista de Buenos Aires. “Tenía de todo, desde las más caras que son vintage, hasta lo más inédito. La empecé a seguir en las redes, nos hicimos re amigos y después me empezó a regalar y vender cosas porque ella ahora colecciona de Frozen. Nunca pensé que iba a tener tanto. Gabi era la número uno en Argentina, ahora a ese puesto lo tengo yo; al menos así figura en el ranking de las páginas. Mi sitio es 'Sailor Moon colector Arg' en Instagram. Ahí voy poniendo las novedades”.

Cada vez que pueden, Emi y Fran participan de eventos de cómics; allí exponen toda su muestra para que la gente los conozca. “Son solo de exhibición, no creo que alguna vez vendamos esto, me cuesta desprenderme hasta de las repetidas”, dijo el coleccionista.

Felicidad. La pareja disfruta de lo construido y lo muestra con orgullo.

Hace poco más de un mes la pareja tuvo que mudarse, y el requisito al buscar el nuevo hogar era una casa con una habitación extra para la colección. Allí la instalaron. En la mudanza, cada una de las piezas fue envuelta en un nylon protector para no dañarlas. Para desembalar todo tardaron más de 30 días.

Los jóvenes comentaron que cuentan con el apoyo de sus familias y amigos. “Cuando vienen mis sobrinos lógicamente les encanta, les llama la atención, pero ya desde chiquitos saben que no se toca nada. He regalado cosas con mucho dolor, porque no puedo desprenderme”, dijo Emi riendo.