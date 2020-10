Terminó el juicio contra Led Zeppelin por el supuesto plagio de "Stairway to Heaven"

La batalla judicial contra Led Zeppelin por el supuesto plagio de "Stairway to Heaven", su canción más popular, llegó a su final cuando la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar el fallo que absolvía al legendario grupo de rock británico de las acusaciones.

De esta manera quedó firme la resolución de marzo pasado que afirmó que Robert Plant y Jimmy Page no se inspiraron en la canción "Taurus", de la banda estadounidense Spirit, para su creación más famosa, informaron diarios de ese país.

La denuncia había sido realizada por los herederos de Randy Wolfe, el líder de Spirit fallecido en 1997, al considerar que el riff inicial de la composición de Led Zeppelin era una copia de "Taurus".

La acusación se sustentó además en el hecho de que ambas bandas habían compartido algunas giras juntos a fines de los '60, oportunidad en la que Page y Wolfe intercambiaron conceptos musicales.

Sin embargo, un jurado de Los Ángeles determinó que aunque había una similitud en la progresión de acordes, el pasaje musical no era "intrínsecamente igual".

Cabe destacar que Led Zeppelin ya había tenido que llegar a algunos acuerdos por denuncias del mismo tipo en otras canciones, en los que tuvo que incluir a otros músicos en los créditos como autores.

Así ocurrió, por ejemplo, con "Whole Lotta Love", tema que abre el disco Led Zeppelin II, al que hubo que sumar al famoso blusero Willie Dixon en la lista de autores, tras una disputa por la similitud con su tema "You Need Love".

Sin embargo, con el pronunciamiento de la Corte se cierra uno de los casos más sonados en la industria musical.

