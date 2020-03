Rosario Dawson será Ahsoka Tano en The Mandalorian

Lucasfilm no lo confirmó aún. La actriz debutará en la serie que se ve por Disney+.

La actriz Rosario Dawson interpretará a Ahsoka Tano, la pupila del caballero Jedi en la segunda temporada de The Mandalorian en Disney+ y será la primera aparición del personaje en una producción live-action en los nuevos episodios de la popular serie protagonizada por Pedro Pascal.

Según informa la publicación especializada Slashfilm, la serie contará con la guerrera Jedi, uno de los personajes más populares y queridos de la franquicia Star Wars, aunque ni Disney ni Lucasfilm han confirmado nada hasta el momento.

Precisamente ahora el personaje Ahsoka Tano está siendo noticia por el estreno de la séptima y última temporada de The Clone Wars, que está emitiéndose en Disney+ desde febrero en Estados Unidos.

La primera temporada de The Mandalorian y la última de The Clone Wars estarán disponibles en Disney+ en España y otros países de habla castellana a partir del 24 de marzo. Ambas ficciones se emitirán de forma semanal, siguiendo el plan de estrategia de la plataforma de no lanzar todos los episodios a la vez.

