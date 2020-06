Barovero se va a España y será compañero de un sanluiseño

El cordobés Marcelo Barovero se desvinculará el 30 de junio de Monterrey de México y dará un salto al fútbol europeo, aunque en este caso lejos de la élite, ya que se sumará a un club de tercera división como Burgos.

Esto sucederá porque esa institución española es regenteada por el ex dirigente de River Plate, Antonio Caselli, y allí tendrá como compañeros a otro ex "millonario" como Leonardo Pisculichi y Matías Rosales, ex Boca Juniors y selección argentina sub 20 oriundo de Villa Mercedes, San Luis.

Tras anunciar durante la semana su salida de Monterrey, de México, donde no renovará el contrato que vence el último día del mes próximo, Barovero cerrará su acuerdo con el club español “en las próximas horas”, según publicó hoy el Diario de Burgos.

La particularidad del mencionado club, situado al norte de España, es que tiene al presidente más joven del fútbol de ese país, el argentino Franco Caselli, hijo de Antonio, y quien asumió el cargo en diciembre pasado con solo 24 años.

El viernes pasado Barovero descartó un posible regreso al fútbol argentino en este mercado de pases, pese a que había recibido contactos, por ejemplo, de Huracán de Parque de los Patricios, donde jugó luego de surgir en Atlético de Rafaela.

El guardavallas de 36 años, que tomó la misma decisión que el también ex River Leonel Vangioni de alejarse de Monterrey a mediados de este año, llegó a los Rayados en el Apertura 2018 tras un buen paso por el Necaxa, y consiguió dos títulos: Liga Mexicana Apertura 2019 y Copa Concachampions (Concacaf) 2019, tras doblegar en la final al clásico rival, Tigres.

El torneo de la Segunda B (Tercera División) fue cancelado debido a la pandemia del coronavirus por la Real Federación de Fútbol de España, ya que es una categoría considerada “no profesional”.

El Burgos, que estaba octavo en el Grupo II al momento de la cancelación, quedó afuera de los playoffs por el ascenso que se disputarán en fecha a confirmar posiblemente esta semana.

