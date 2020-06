A asesorarse: advierten sobre la venta ilegal de propiedades

Toda la ilusión de haber ahorrado para alcanzar una propiedad y proyectar un hogar o una inversión se puede desmoronar en pocos segundos. La venta de terrenos o casas que no tienen registro catastral o que no cumplen con todos los requisitos obligatorios se repite en los extremos de la geografía de Villa Mercedes y deja a muchos compradores con los sueños pisoteados. Por eso, el Municipio aconseja tomar recaudos y asesorarse antes de pagar alguna seña o firmar un contrato.

"Queremos que los ciudadanos sepan que cuando van a adquirir un inmueble, la Comuna está a disposición para informarles si tiene toda la documentación o no, si tiene la mensura autorizada o si está en proceso, entre otros aspectos. No vamos a dar información privada de los propietarios, pero les podemos decir si los loteos están aprobados o si tienen la infraestructura necesaria para que no tengan problemas y eviten posibles estafas", planteó Valeria Zavala, quien está al frente de la Coordinación de Planeamiento Urbano.

Es que para poder comercializar una propiedad, los dueños deben realizar una serie de trámites y brindar algunas garantías. Por ejemplo, si se trata de tierras que se subdividen para hacer lotes, deben contratar a un agrimensor matriculado que diagrame un proyecto y lo presente en las oficinas de Catastro. "Aquí se corrige de acuerdo al Código de Planeamiento y Edificación Urbana (Ordenanza 2065/80), que establece todas las reglamentaciones para el crecimiento de la ciudad y el uso del suelo", explicó.

Asimismo, la normativa exige que el propietario o loteador debe garantizar la provisión de energía eléctrica, tanto para iluminación de la calle y la línea para bajar al pilar domiciliario, los servicios de agua y cloaca, y la plantación del arbolado urbano, además de la apertura de calles y de comprometerse a ceder parcelas para convertirlas en espacios verdes públicos.

La arquitecta reveló que se han encontrado con muchos casos de ofertas de tierras que no cuentan con esta infraestructura y que, por lo tanto, no están en condiciones de ser comercializadas, principalmente en zonas como el kilómetro 4 y en las cercanías del barrio Eva Perón, es decir en las periferias del noroeste y noreste de la localidad. La mayoría es detectada gracias a las redes sociales, ya que las inmobiliarias o particulares publican en grupos públicos de compra y venta.

Zavala informó que, como no están brindando atención al público para evitar la circulación de personas en el edificio, pusieron a disposición un teléfono y un mail para consultar el estado legal de cada uno de los inmuebles.

La funcionaria dijo que "es muy habitual" que los compradores se acerquen a las oficinas para pedir que el Municipio provea los servicios, cuando en realidad es obligación del vendedor. Pero en muchos otros casos, la Comuna firmaba un "compromiso de obra" con los loteadores, para que pudieran ofrecer sus terrenos de forma anticipada, pero con la promesa de desarrollar la infraestructura.

"Esto se amparaba en la Ordenanza 407, que habla de las nuevas urbanizaciones. Sin embargo, la norma también explica que los que no den cumplimiento serán pasibles de la aplicación de una multa equivalente al 30% del valor de los lotes", explicó, y reveló que ya han realizado algunas intimaciones por este tipo de irregularidades, tanto en el norte de la ciudad como en la zona este, camino hacia la calle La Fortuna.

"Queremos dar a conocer que los agentes inmobiliarios son responsables y solidarios en las ventas. Ellos tienen que asesorar correctamente y en muchos casos no lo hacen, por eso también les puede caber una multa", añadió.