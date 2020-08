Estudiantes vendió a Brahian Cuello, un producto genuino

Tras cuatro años vistiendo la camiseta del "Verde", el merlino Brahian Cuello le dice adiós y muchas gracias a Estudiantes que vendió su pase al club Almagro de Buenos Aires que milita en la Primera Nacional, la Segunda División del fútbol argentino.

La venta del volante o extremo representa el cierre de un círculo perfecto para cualquier institución, que lo reclutó en uno de los viajes de prueba al interior provincial, lo potenció y disfrutó futbolísticamente primero en Inferiores en los torneos de AFA y luego en Primera, hasta que lo transfirió sacando un rédito económico.

El vicepresidente de Estudiantes, Martín Decena, confirmó que la operación se concretó por 2 millones de pesos brutos por el 80 por ciento del pase del jugador, es decir que Estudiantes se reserva un 20 por ciento para una futura venta del jugador.

Se trata de la mejor venta de la historia para Estudiantes, cuya última transferencia había sido la del goleador paraguayo Roberto Moreira Aldana que se fue al Motagua de Honduras por una cifra cercana a los 700 mil pesos.

Brahian jugó 87 partidos oficiales en el club (78 entre torneos Federal, Nacional B y 9 por Copa Argentina) y marcó 9 goles, con los que se ganó el elogio generalizado de los entrenadores que lo dirigieron. Quizás el que más destacó las virtudes de Cuello fue Sebastián Rambert, quien lo dirigió poco (22 partidos en Estudiantes en el 2016), pero le bastó para que lo nombrara como "el jugador del futuro".

"La venta de Brahian es concretar la idea que teníamos desde que asumimos, transformar a Estudiantes en una vidriera y poder darle la chance a los jugadores de San Luis de que crezcan. Confiamos que con continuidad en un club de Buenos Aires va a dar otro salto de categoría, por eso apostamos a sostener el 20 por ciento de una futura transacción", detalló Decena.

No fue la única propuesta o sondeo que llegó al club por el merlino. Decena explicó que: "La verdad que a veces no tomamos dimensión de lo que genera Estudiantes. Por Brahian y por Santiago (Rodríguez) recibimos muchas preguntas de varios clubes nacionales y del exterior, lugares que no nos imaginamos. La oferta le llegó por parte del representante y con Almagro nos pusimos rápidamente de acuerdo".

Si bien muchas no llegaron a ser formales, hubo consultas desde Uruguay, el ascenso español y mexicano, como así también de Instituto de Córdoba, San Martín de Tucumán, entre otros.

"Queremos vender también a Santiago Rodríguez, pero nuestra intención es que siempre sea un salto a una categoría superior, para que siga jugando este torneo preferimos que se quede con nosotros", explicó.

El jugador utilizó la red social Instagram para despedirse del club: "¡Muchas gracias, Estudiantes, por dejarme ser parte de tu historia y darme la posibilidad de iniciar mi sueño como jugador! Muchas gracias a todos los que integran el club por tratarme de la mejor manera y a toda la gente del 'Verde'", cerró Brahian.

El departamento de prensa del club Almagro comunicó que la decisión de adquirir a Cuello se tomó de común acuerdo entre el entrenador Gastón Esmerado y la dirigencia con Julián Romero a la cabeza, pero que hablaran del plantel en general una vez que logren cerrar a todos los refuerzos.