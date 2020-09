Velocistas puntanas entrenan sin pausa

Son tiempos difíciles y los deportistas no están ajenos a esa realidad. Para las atletas del Club Sportivo Estudiantes, que entrenan bajo las órdenes de Jorge Niño, el 2020 pintaba lleno de desafíos. Pero todo cambió. Tres velocistas, Mayla Rosales (25 años), Gabriela Silvestri (24) y Tamara Rodríguez (24), le contaron a El Diario de la República cómo vivieron cada etapa.

En verano, los entrenamientos no se detuvieron ni tampoco tuvieron el parate por las Fiestas, por lo que con el envión de 2019 los atletas iban a afrontar el Torneo Vendimia en Mendoza, los Grand Prix y el Nacional en Concepción del Uruguay.

"Fue un año distinto, con otra metodología. No tuvimos una pretemporada clásica y veníamos muy bien. Pero llegó la pandemia, tuvimos unas semanas de descanso y empezamos a trabajar en casa con un plan que nos envió Jorge”, contó Tamara Rodríguez.

Allá por marzo empezó ese aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país para evitar la propagación del coronavirus, el cual se extendió en San Luis hasta el 18 de mayo para los deportistas de disciplinas individuales. En ese lapso, las redes sociales explotaban con los entrenamientos de cada uno en su casa.

El regreso

Luego fueron tres meses y medio a puro trabajo en el club de Aristóbulo del Valle y Estado de Israel, y las deportistas habían logrado el nivel previo a la cuarentena y en algunos casos hasta lo habían superado. Claro que no tener torneos a la vista y no poder demostrarlo “en la pista” también hubo que trabajarlo. De todas maneras, disfrutaban el momento.

“En el club tenemos comodidades y estábamos muy bien. Buscamos nuevas motivaciones sabiendo que no vamos a competir pronto y la verdad es que me sentí re bien. Muy cómoda. Con ánimos de ir a los dobles turnos. Jorge nos cambió un poco los planes y eso también ayudó, motivó. Quedé muy contenta con el trabajo a pesar de no tener un objetivo fijo”, explicó Gabriela Silvestri.

Por su parte, Mayla Rosales agregó: “Veníamos ganando un buen nivel. De todas maneras, yo lo venía trabajando mucho con mi psicóloga, de naturalizar un poco todo esto de la posibilidad de volver a la Fase 1. Creo que también ayuda que no hay torneos cerca. Me permite mentalizarme en el día a día y no tanto a largo plazo”.

Y otra pausa

El último viernes 4 de septiembre la capital provincial y sus alrededores volvieron al aislamiento. “Y acá estamos, entrenando con todo en casa, ya medio acostumbrada después del primer aislamiento”, completó Rosales.

Las sensaciones de volver “a poner pausa” son muchas, según explicó Silvestri. “Es raro lo que pasa. Es como que cuando volvimos a la Fase 1 me dio un bajón. Al principio me sentí pesada. Pero también sé que vuelven las ganas de entrenar. Es cuestión de agarrar el hilo otra vez”. Y continúa: “Sobre todo porque tenemos la experiencia del primer aislamiento en donde volvimos bien, fuertes, con ganas”.



Gabi Silvestri. En 2018 logró sus mejores marcas. Trabaja para mejorarlas (gentileza Gabi Silvestri).

Mirando hacia adelante

Justo el sábado 5 de septiembre, un día después de que iniciara otra vez la Fase 1 en San Luis, la CADA (Confederación Argentina de Atletismo) dio a conocer un calendario tentativo para el regreso a la competencia. El mismo contempla que el Campeonato Nacional de Mayores sería el 19 y 20 de diciembre, aún sin sede. Por supuesto, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Al respecto, cada atleta tiene su punto de vista. “No hay que parar y estar lista. Creo que si pronto volvemos a entrenar normalmente llegaremos bien si se hace; y hasta podemos tener las mismas marcas y bajarlas”, dijo Silvestri. “Como atleta tengo muchas ganas de competir, pero con toda esta situación que estamos viviendo también da como un poco de miedo”, agregó Rodríguez. “Vi las fechas y las obvié. Hoy en día no estoy pensando en torneos. Aunque para otros atletas sí son muy importantes porque buscan marcas para Tokio”, concluyó Mayla.