Matías Escudero regresó a Nueva Chicago, el club de su vida

El defensor puntano Matías Escudero vuelve a uno de esos sitios donde amó la vida. El miércoles por la tarde firmó contrato con Nueva Chicago, el club en el que debutó en Primera, donde consiguió sus logros más importantes y en el que jugó del 2009 al 2014.

Escudero llega libre, tras su paso por Patronato de Paraná, y firmó contrato por un año con la institución de la “República de Mataderos”, como la suelen llamar sus hinchas.

Darle el “sí, acepto” a Nueva Chicago le tomó apenas unas fracciones de segundo. “La decisión de venir no me costó nada, este es un club al que yo quiero mucho, con el que nos hemos dado alegrías mutuas y aparte por lo que es su gente. No quiero desmerecer al resto de los clubes en los que estuve, pero esta es gente que tiene mucho aliento, mucha banca”, describió Matías.

“La gente es muy fanática en Chicago, no tiene término medio, lo que no siempre es tan bueno. Ahora es una lástima que no la podamos tener en la cancha alentando, porque es un plus increíble para el equipo, pero la verdad que tiene un amor por el club que se ve en muy poco equipos”, reconoció Matías, ya con el chip puesto de jugador de Nueva Chicago.

Escudero aprovechó el parate por la pandemia de coronavirus para operarse de una pubalgia que lo tenía a mal traer, y lo apuraba la idea de volver a sumarse a algún grupo. “Estaba con muchos deseos de volver a entrenar, este tiempo fue muy largo, pero por suerte el jueves pude volver a las prácticas y me tengo que poner en ritmo porque mis compañeros están trabajando hace ya 12 o 13 días. Es complicado estar parado sin entrenar, pero cuando entrás en un club es volver a trabajar”, dijo entusiasmado.

Espero que armemos un buen grupo. A mi manera de ver, eso es lo que te lleva a conseguir logros en un club

“El club está muy bien, está la misma gente, los utileros, los comerciantes, los masajistas y el médico. La calidad humana es impecable acá, siempre están dispuestos a darte lo que necesites. Es lindo venir a un lugar donde sabés que la gente trabaja bien”.

El cariño del hincha de Chicago por Matías es muy grande, pero el defensor que hizo inferiores en EFI Juniors lo toma con humildad y sabe que tiene que trabajar para mantenerlo. “Yo no me siento referente del equipo ni pretendo serlo. Si tengo que dar el ejemplo, siempre prefiero hacerlo entrenando. Ídolo del club es Cristian 'Gomito' Gómez, el resto estamos lejos”, sentenció.

El puntano tiene un nuevo desafío. Después de pasar por Nueva Chicago, Palestino de Chile, San Martín de San Juan y Patronato, vuelve al primer amor, pero con otra madurez y dispuesto a conseguir mucha gloria.