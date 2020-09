La Liga de Lucha contra el Cáncer pedía seguir con la ayuda a los enfermos

En medio de una campaña de la Divulgación Sanitaria encarada por la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec), una de las representantes de la filial de San Luis, Elia Fourcade de Petrinovich, hizo un llamado a las voluntarias para que continúen ayudando a los enfermos, tras el alejamiento de algunas integrantes de la institución.

El Diario de San Luis reflejó el pedido, que había realizado el día anterior en una charla radial y dirigido al cuerpo de las voluntarias de Lalcec. “La instalación de servicios asistenciales, consultorios, servicios de radioterapia, asistencia social a los enfermos de pocos recursos y suministros de medicamentos, entre otros, constituyen otra valioso lado de la labor desarrollada por Lalcec”, detalló al aire la representante, por los micrófonos de LV13 Radio Granaderos Puntanos.

Más adelante recordó que hacía aproximadamente un año, y siempre procurando ampliar su campo de eficaz acción, la entidad dictó un curso teórico-práctico sobre el cáncer, con la finalidad de formar en San Luis un grupo de voluntarias. “Hoy tenemos en nuestra ciudad un equipo de mujeres que con gran amor al prójimo ofrecieron parte de su tiempo libre para servir a sus semejantes”, destacó.

Fourcade de Petrinovich señaló que con varias actividades puede cumplirse la desinteresada obra de misericordia de la voluntaria. “Como visitadora social, educadora sanitaria, acompañando a los enfermos internados sin familia, colaborando junto a las enfermeras del Policlínico (hoy Hospital San Luis) en su área silenciosa, sin vacilaciones y sin desmayos”, enumeró.

“Como miembro del cuerpo de voluntarias de Lalcec quiero hacer un llamado, un pedido a todas mis compañeras para que unamos nuestros esfuerzos y nuestra ayuda como lo prometimos en el juramento realizado, cuando con emocionada palabra comprometimos el esfuerzo personal de cada una, porque estábamos convencidas de poseer verdadera vocación de servicio”, dijo.

Pedido angustioso

La representante de la filial puntana señaló desconocer las causas del alejamiento de las voluntarias de la entidad. “A ellas va en particular mi llamado, que se hace angustioso pensando que hay tanta gente que nos necesita, que nos espera cada minuto, cada hora: la enferma internada sin familiares, el pequeñito que no tiene quizás quién le prepare una mamadera, el anciano solo y triste que aguarda ansioso a alguien para que lo acompañe, aunque sea leyéndole algo útil, entreteniéndolo y consultándolo con una sonrisa”, describió. Para finalizar manifestó que “el entusiasmo y desinterés que nos llevó a hacernos voluntarias de Lalcec no haya sido efímero, que perdure siempre el sentido de abnegación que debe y es un signo de la voluntaria”.