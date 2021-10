Muestra "Llevarte": la gratificante labor de interpelar a los otros

“Llevarte” una impresión, una emoción o un concepto como espectador de una muestra de arte es a lo que aspiran la mayoría de los artistas. Sin embargo, Gaby Toledo traslada el concepto un poco más allá y busca, no solo que quien vea sus piezas se quede con una sensación, sino un intercambio que le permita a ella llevarse una imagen más amplia sobre qué transmiten sus piezas, y además nuevas fuentes de inspiración.

Hace una semana la diseñadora industrial presentó su instalación “Llevarte” en el Hito del Bicentenario. Las 18 piezas de collage digital, realizadas en tela tensada, estarán expuestas hasta el 20 de noviembre y se pueden visitar de martes a viernes, de 10 a 17. La entrada es libre y gratuita.

“A las obras, que me tomaron al menos una semana de elaboración cada una, las define un poco la mirada que tenemos sobre las mujeres y su evolución en la historia”, detalló Gaby, quien agregó que una de ellas ganó el concurso, organizado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), para ser la tapa del libro “Género y derechos humanos”.

“Feminismos” se llama el collage que tiene como objetos centrales la cúpula del Congreso de la Nación, un corcel de carrusel y fragmentos de un rostro femenino cargado de glitter. A ellos los rodea un humo verde y violeta.

La instalación también formó parte de la última edición Buenos Aires Directo de Artista (BADA), realizada en La Rural del 14 al 17 de este mes. La artista no solo pasó con éxito la primera evaluación que la permitió formar parte de los 280 expositores, sino que fue propuesta dentro de “los seis artistas para descubrir en la muestra” por un medio nacional.

Más allá de todo reconocimiento, que es recibido con emoción por parte de la artista; lo que más la enriquece es el ojo curioso y observador de sus espectadores. La mujer tomó esta idea y la reflejó en el nombre de la muestra.

“Me pareció interesante por el hecho de que nos llevamos algo, no solo el público yo también cuando me la comentan. Me parece re valioso saber cómo lo interpela a otro. Cada una de estas obras es consecuencia de una búsqueda propia intelectual y política, pero yo no sé si el otro ve eso, entonces ahí encuentro un intercambio enriquecedor”, reflexionó la artista.

DÍA: Hasta el 20 noviembre

HORA: De 10 a 17

LUGAR: Hito del Bicentenario

ENTRADA: Gratis