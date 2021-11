Un debut esperado

Tras llevar varias temporadas afuera, en competencias nacionales e internacionales, la árbitra de básquet Romina Morales Ibarra se está dando el gusto de volver a dirigir en la provincia, en la 23ª edición de los Juegos Binacionales. Una competencia que es especial para ella, ya que representa su primera experiencia. "Apenas me llamó Adrián Iglesias (presidente del Colegio de Árbitros de San Luis) le dije que sí, que me iba a organizar y me vine. Poder estar en un torneo que nunca había dirigido es un desafío muy lindo", comentó la mercedina, quien ya se presentó en las ramas femenina y masculina.

Siempre me alegra mucho saber que me consideran para esos tipos de torneos. Aprovecho el tiempo para estar con mi familia, hacer cosas que durante el año no puedo hacer (Romina Morales Ibarra)

Radicada hace algunos años en la ciudad entrerriana de Paraná, Romina tiene una fuerte participación en distintos torneos nacionales. Habitualmente alterna los certámenes asociativos e interfederativos con la Liga Femenina de Básquetbol, y el Torneo Federal y la Liga Argentina, en masculino, donde debutó este año y viene sumando experiencia. Además, cuenta con un valioso rodaje internacional, gracias a haber dirigido en competencias de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA). Su última actuación fue en el Premundial U16 Femenino desarrollado a finales de agosto en Guanajuato, México.

"Los Binacionales son muy lindos. Tanto en femenino como en masculino muchísima gente está yendo a la cancha, el marco es genial al igual que la importancia que se le da por ser una categoría formativa", expresó Romina, quien además destacó el esfuerzo y trabajo de la organización.

La Liga Nacional es un paso más. La idea es sumar experiencia para poder llegar, ese es mi objetivo. Pero hay que seguir trabajando y, cuando se dé la oportunidad, estar preparada(Romina Morales Ibarra)

La árbitra de 33 años, que empezó como jugadora, también mencionó el nivel observado en la cancha: "Es bueno. En femenino encontré algunas caras conocidas entre las chicas de Chile, porque jugaron el Premundial. Me pareció interesante lo de Córdoba y Mendoza, y en la zona de San Luis el nivel es distinto, pero creo que se debe a las competencias que tienen. Y en masculino no dirigí a todos. Por ahí las regiones de Chile están más abajo; me gustó el juego de San Luis, con mucha intensidad. Es bueno que el deporte de la provincia siga creciendo y los chicos tengan oportunidades para desarrollarse".

Romina, quien aprovecha la ocasión para visitar a su familia, se muestra feliz por formar parte de los Juegos Binacionales 2021. Lo toma como una chance importante para seguir creciendo y llegar a una de sus metas máximas: la Liga Nacional de Básquet.

"Hay que ir torneo a torneo. Me tiene que ir bien para tener más posibilidades y dirigir en masculino a nivel primera, que sería un objetivo. Pero bueno, vamos de a poquito. Tengo que seguir trabajando, estoy en el camino indicado y cuando surja la oportunidad hay que aprovecharla", cerró.