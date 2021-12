Las peluquerías tuvieron gran demanda de clientes por las Fiestas

Pasó la Nochebuena, la Navidad, las recepciones, las fiestas de empresas para despedir el año y con todas esas actividades los peluqueros de la ciudad tuvieron más trabajo. Es que muchas mujeres y hombres decidieron cortarse el pelo, teñirse, hacerse reflejos, alisados o permanentes para despedir el año con un look renovado. Los estilistas contaron que en la última quincena de diciembre han estado recargados de tareas y en algunos salones tuvieron que contratar a ayudantes para cumplir con su clientela.

Las céntricas, que tienen un equipo de ocho trabajadores, llegaron a atender hasta setenta personas por día. "La mayoría son mujeres, todas querían llegar rubias, con mechas o con el pelo corto al verano. Nosotros trabajamos por orden de llegada y como el espacio es amplio podemos recibir a grupos de diez más o menos. Empezamos a las 9 y lo llamativo es que antes de abrir las puertas ya había fila de seis o siete clientas que venían a atenderse", contó Federico Ojeda, un estilista de la esquina de Buenos Aires y Lavalle. También remarcó que desde 2019 que no veía tanto movimiento en los sitios de belleza y que hace unos días fue al médico por un gran dolor en las manos. "Pensé que era artrosis o que tenía algún problema en las articulaciones, pero el doctor me examinó y me dijo que no, que he exigido los músculos. Hace 20 años que tengo la pelu y nunca me había pasado esto", dijo.

Asimismo, otra de las de esa zona, ubicada en calle Junín al 20, presenció acontecimientos similares. "El salón es grande y podemos mantener el distanciamiento, eso es muy importante porque la gente se siente segura. Si bien diciembre es un mes de mayor trabajo, este año en pandemia realmente hemos dado el doble de turnos que antes y ya tenemos citas para enero y febrero", afirmó Alejandro Altamira, el propietario de lugar.

Pero aquellas que son más pequeñas y que funcionan en barrios también se vieron colapsadas. Natalia Domínguez tiene su emprendimiento en el "San José", explicó que como está sola tuvo que contratar a su hermana, que también es estilista, para poder cumplir con la demanda. "Estamos desde las 8:30 hasta las 23, hubo días en los que terminamos cerca de la medianoche, lo que pasa es que mi clientela quiso retocarse las raíces o peinarse a último momento. Siento que el cuerpo ya no me responde entonces tuve que rechazar a varias de las que me pedían una excepción", afirmó.

María Eugenia Trejo, una estilista de calle Coronel Iseas al 100, también tomó una ayudante para poder atender todos los pedidos. "Han sido días de mucho esfuerzo y trabajo, en enero suele decaer la demanda, pero ya tengo varias citas confirmadas para los primeros meses del año que viene", finalizó.