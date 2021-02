Baldoni: "Correr en San Luis no se compara con nada"

Sin actividad nacional, Miguel Baldoni despuntó su pasión este fin de semana en el Rally Master de Tracción Simple, recorrió los mejores caminos sanluiseños y terminó festejando el título.

El puntano quedó segundo, 8 décimas detrás de Samir Assaf en la carrera; pero en la técnica, el auto del tucumano tenía los valores alterados de la compresión y fue excluido.

"Ante todo estoy muy feliz de haber podido ser local. Correr en San Luis no se compara con nada: el público es increíble y sobre todo en La Toma, sin palabras. Terminamos ganando en la técnica; no me gusta ganar así, el que es piloto sabe que quiere ganar en el camino. Pero las carreras finalizan después de la revisión y los comisarios están para cumplir el reglamento", detalló el campeón argentino 2019.

Con respecto al rival que le tocó enfrentar el fin de semana, dijo: "Quiero felicitar a Samir, que hizo un carrerón, es un tremendo piloto que seguramente va a seguir dando que hablar. Demostró que tiene cualidades. De visitante y con las condiciones climáticas adversas, anduvo muy rápido y se merecía la victoria".

Baldoni y Samir mantuvieron un duelo aparte y se repartieron los triunfos parciales, aunque fue el tucumano quien remontó sobre el final.

"Cometimos un error en la elección de los neumáticos, no pensamos que iba a llover tanto y nos arriesgamos, así fue que nos descontaron en la segunda pasada, cuando pensamos que la carrera estaba bastante controlada", detalló el flamante Master, quien volvió a insistir en el desenlace: "Una lástima la forma en que terminó todo, porque Samir hubiera sido un justo ganador. Pero, repito, las carreras terminan en la técnica, a eso lo sabemos todos los que corremos".

A la hora de los agradecimientos no faltó la familia, que lo acompaña siempre, y su equipo.

"Quiero agradecer a Haedo Competición que me dio un auto increíble, al pueblo de La Toma que siente el rally como pocos y a todos los organizadores que hicieron posible este gran espectáculo".

El fin de semana que viene, el Rally Argentino abre su calendario 2021 en Cruz del Eje, y allí estará el "Coyote Puntano", que para esta temporada tendrá el número 16 en sus laterales.

"A pesar de que muchos me vincularon con un auto de la Clase R5, voy a seguir con el Chevrolet Maxi Rally. Estoy cerrando los últimos detalles con el Tango Rally Team, en donde ya confirmaron su participación Marcos Ligato y Claudio 'El Piojo' López. Es un equipo que me trata muy bien y con el cual tuve la suerte de salir campeón", anticipó Baldoni.

Siempre directo, el piloto puntano adelantó su único objetivo para la temporada que arranca este viernes en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje: "Trabajamos para volver a ser campeones argentinos".