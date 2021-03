Murió Sofía Sarkany, la hija mayor del reconocido empresario del calzado

A una semana del nacimiento de su hijo Félix, la diseñadora de modas Sofía Sarkany, de 31 años, murió este lunes en una clínica de Florida, Estados Unidos, donde estaba internada en terapia intensiva por un cáncer de útero.

Si bien a la hija mayor del empresario del calzado Ricky Sarkany le habían diagnosticado la enfermedad en 2018, la joven decidió no hacerlo público para transitarla con tranquilidad acompañada por Tomás Allende, quien fue su pareja durante más de tres años.

"Viví rodeada de mucho amor, 'fui muy feliz'. 1989-2021", publicó en sus redes el empresario para citar las últimas palabras de su hija antes de morir, mientras que su esposa, Graciela Papini, posteó una imagen con Sofía y la frase: "Así, para siempre. Te amo".

La joven había congelado óvulos para asegurarse de que iba a poder cumplir su sueño de ser mamá y recurrió al método de subrogación de vientre en Miami para que su bebé se gestara en el útero de una madre sustituta.

Sofía estaba muy entusiasmada y ansiosa por conocer a Félix, quien iba a nacer el 28 de marzo pero se adelantó seis días. Y ya en un delicado estado de salud, la diseñadora pudo presenciar la llegada al mundo de su hijo a través de una videollamada y luego tuvo tiempo para tenerlo en brazos y conocerlo personalmente.

La actriz Eugenia "China" Súarez, íntima amiga de la familia Sarkany, le dio la bienvenida al nene en sus redes sociales: "Hoy se convirtió en mamá una de mis personas favoritas en el mundo, Sofi Sarkany. Félix, no veo la hora de conocerte y apretujarte.

”Amiga, bienvenida a esta nueva etapa de amor y entrega. Vas a ser la mejor", posteó la actriz.

Pero en cuestión de días el estado de Sofía estado se agravó aún más y debió ser trasladada al sector de cuidados intensivos.

"Hoy es un día muy triste. Despido a una diseñadora que se formó para ser la mejor, también la hija de un amigo y vi crecer profesionalmente siempre con una sonrisa y su entusiasmo por la vida. Un amor de persona", escribió en sus redes el diseñador Benito Fernández.

La modela Luli Fernández recordó que hace menos de dos meses se encontró con la diseñadora en el aeropuerto: "Me quedo con tu coraje y fuerza incomparable. Tu valentía inmensa y tu amor infinito. Tu sonrisa, tu simpleza, tu brillo. Tu amor por el mar...".

"Muy triste tu partida, querida Sofía. Me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras; tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD", manifestó a su vez la actriz Catherine Fulop.

El sábado 27, cuando todavía se desconocía su enfermedad públicamente, Susana Roccasalvo anunció en "Intratables" que Sarkany había muerto y rápidamente la falsa noticia se viralizó en las redes sociales y generó una ola de críticas contra la periodista, quien el día siguiente debió aclarar lo que había sucedido.

"Quiero contarles cómo sucedió: a las 20:33 un periodista que no hace espectáculos me preguntó si yo sabía lo que había pasado.Esta persona me dice lo que había pasado y yo le pregunto si estaba chequeado. Me dice que sí. Le vuelvo a preguntar cuál de las hijas de Ricky era, por las dudas, y me lo vuelve a confirmar. Pensé 'voy a dejar que esta persona siga confirmando el tema y lo voy a dejar para lo último'. Lo vuelve a confirmar y a las 21 lo dije para el cierre", explicó la periodista y le pidió disculpas a la familia de Sofía.

