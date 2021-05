Lua presentó "2 4 2", una melodía viva para la nostalgia

Las rupturas y desamores suelen dejar lágrimas y tristezas a quienes los atraviesan. Pero para la joven Lua, ese dolor inesperado llegó en forma de canción y se transformó en "2 4 2", su nuevo sencillo que publicó en su canal de YouTube y se une a los dos primeros temas que ya se encuentran disponibles para escuchar en la plataforma de videos.

Lua, quien prefirió mantener su nombre real en secreto y dejar que la identifiquen con su nombre artístico, expresó que se encuentra con grandes expectativas y emociones al ver las buenas repercusiones que tuvo la canción desde que se subió a internet.

El trabajo estuvo vinculado con la productora Addfilm, que le tomó la mano a Lua y la llevó a escalar con pasos agigantados por el camino de la música urbana.

La cantautora, de tan solo 20 años, expresó que "estamos muy contentos por esta nueva canción y el trabajo que nos llevó hacerla".

Lua, vive en San Luis e incursiona desde los 14 años en la música. Primero comenzó como cantante melódica y luego se dio cuenta que la música urbana sería una buena compañera para su carrera.

"El primero que confió en mí fue mi padre que, aunque vengo de una familia súper futbolera, también tiene su parte artística que me transmitió desde chica", agregó la cantante.

Su padre fue quien descubrió el talento de Lua. "Un día me escuchó cantar sin querer y me dijo lo hacés muy bien, tenés talento y empecé a creer más en mi. Luego participé en un concurso y fue el momento indicado para darme cuenta que me gustaba demasiado presentarme frente al público", recordó.

Su carrera va en ascenso constante. El deseo de Lua es presentar canciones de manera frecuente cada uno o dos meses y terminar de conquistar al público que, sin pensarlo, la empezó a apoyar desde las redes sociales con comentarios de apoyo.

No solo las canciones de amor vendrán para Lua, sino también temas más divertidos para que la gente que la escuche "se divierta conmigo y baile sin parar con los ritmos que propongo", concluyó.