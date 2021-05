Casi el 5% de las menores de 18 años están casadas o conviviendo con hombres mayores

Para Mabel Bianco, el matrimonio infantil es una manifestación de la violencia hacia mujeres y niñas que no se tiene en cuenta. Foto: Télam.

Casi el 5% de las mujeres menores de 18 años en Argentina están casadas o en situación de convivencia con hombres mayores y los índices más altos se registran en Misiones, Chaco y Formosa, reveló un informe presentado este jueves para visibilizar que el matrimonio infantil es una forma de violencia.



"Es un tema ignorado en Argentina y no se lo identifica como una manifestación de la violencia hacia mujeres y niñas", dijo la médica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).



El estudio diagnóstico realizado en el marco del Proyecto Matrimonios y Uniones Convivenciales en la Argentina se está desarrollando desde octubre de 2019, con el apoyo del Fondo Fiduciario de ONU Mujeres para la Lucha contra la Violencia.



Se hizo con base en datos del último censo de 2010, "porque el del 2020 no pudo hacerse debido a la pandemia" y "mientras esperamos el nuevo censo, lo vamos a completar con encuestas a niñas, población y funcionarios", detalló la profesional.



La idea "es estudiar los factores determinantes para comparar zonas de mayor y menor frecuencia de matrimonio y uniones infantiles, para plantear si hay posibilidad de elaborar un índice de riesgo familiar. La pregunta es ¿podemos encontrar determinantes familiares y sociales para que las niñas entren en uniones y matrimonios?", analizó Bianco.



En el documento se introdujeron los conceptos básicos para entender esta problemática: el matrimonio infantil es toda unión formal o informal en la que una o ambas partes tienen menos de 18 años y se lo considera forzado si no hay libre consentimiento.

En personas menores de 15 es siempre forzado, ya que no tienen capacidad de consentir.



Esta definición la toma el proyecto de investigación. Si bien la normativa argentina sobre matrimonio establece que el menor de edad que no haya cumplido 16 años puede casarse si el juez lo autoriza, si ya los cumplió puede casarse si tiene autorización de sus representantes legales y si no la consigue, puede recurrir a la Justicia.



Son las niñas o adolescentes "quienes abandonan la escuela, se convierten en madres, tienen mayor riesgo de infecciones con VIH y están en peligro, porque aumenta el riesgo de que sean víctimas de violencia de género", resumió Bianco.

Télam/RO.