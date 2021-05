"Tito", el primer auto eléctrico de Coradir

Ya no es una fantasía que un auto eléctrico transite por las calles de San Luis. Aunque la idea podría salir de algún relato propio de la ciencia ficción, Coradir desarrolló y pondrá a la venta en los próximos meses a “Tito”, el primer auto de su tipo en la provincia, impulsado por energía eléctrica a partir de una batería de litio. La empresa de tecnología puntana ya tiene en preventa 100 vehículos y el próximo 1° de junio abrirá una segunda convocatoria para todos aquellos que quieran sumarse a una nueva forma de transportarse, que aseguran que es económica y cuida el medioambiente.

Daniel Vetrano, gerente de ventas de la compañía, detalló que al menos hace dos años vienen trabajando en el desarrollo del auto, a partir de la necesidad de la empresa de darles una nueva utilidad a las baterías de litio que producen. “Desde el 2011 empezamos a hacer baterías para celulares y pensamos en un proyecto de dirigir algunas para electromovilidad. Viendo que había muy poca demanda de este tipo, que teníamos baterías pero no donde ponerlas, dijimos: ¿Por qué no hacemos un auto?”, contó el gerente.

Con el diseño de otros modelos existentes en el mundo y bajo el licenciamiento apropiado, la empresa decidió realizar el chasis del vehículo con chapa, en vez de la usualmente usada fibra de vidrio, que suelen generar autos más livianos, pero de poca estabilidad, explicó. Metalmecánica, que pertenece a Coradir (ambas sedes quedan en la zona sur de la capital) es la encargada de soldar el casco y pintar el auto.

Luego en la planta de la compañía electrónica continúa el ensamble del coche, allí es donde se coloca el resto de los componentes. Las baterías son fabricadas ahí mismo, al igual que la motorización, detalló Vetrano. La batería tiene una potencia de 8 kilovatios (kw) a 2.000 ciclos. “Toda la parte electrónica del vehículo es 100% nuestra”, remarcó.

Un auto para la ciudad

“Tito” está pensado como un “city car” compacto, para recorrer distancias dentro de una misma ciudad y con la impronta de uso familiar. Por eso puede recorrer hasta 100 kilómetros con una carga completa, a una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora. Para abastecerse, cuenta con un cable de carga que puede enchufarse a un tomacorrientes domiciliario, con voltaje a 220, sin necesidad de ningún adaptador.

“Nunca recorrés 100 kilómetros en un día en una ciudad como San Luis. Por ahí vas a trabajar, lo dejás enchufado mientras tanto y después volvés. Y la velocidad es bastante buena, porque no es muy rápido, pero en la ciudad nunca andás a más de 60”, marcó el gerente. Además, en búsqueda de que sea usado por familias, cuenta con cuatro asientos en vez de los dos que suelen verse en esta clase de autos, con sus respectivos cinturones de seguridad. A su vez, los puestos traseros son rebatibles, para poder usar el espacio para guardar las bolsas de las compras y otros elementos.

En una noche, con una carga ininterrumpida de 6 a 8 horas, "Tito" ya está disponible nuevamente para salir a la calle. Vetrano destacó que no emite ningún tipo de gas de efecto invernadero como ocurre con los autos a combustión y por otro lado remarcó lo económico que puede resultar su uso, ante los elevados y constantes aumentos del precio del combustible fósil en las estaciones de servicio.

“Es muy económico. Cuando uno gasta 10 mil pesos de combustible en un auto convencional por mes, con el 'Tito' vas a gastar mil pesos de luz, es 10 veces más barato. Además, cuenta con otra ventaja, ya que no tiene mantenimiento, los motores eléctricos no tienen fluidos, no hace falta cambio de aceite ni nada”, apuntó. Solo hay que cambiar frenos y cubiertas, que cuentan con repuestos.

Coradir tampoco quiso dejar de lado su experiencia en tecnología, por lo que en el interior uno puede utilizar una pantalla interactiva de 10 pulgadas, táctil, con radio, bluetooth, conexión a teléfono y cámara trasera para poder estacionar. Asimismo, cuenta con velocímetro, nivel de batería y kilómetros recorridos, entre otros controles estándar.

Quien se siente en el asiento del conductor o del acompañante notará en primer lugar lo silencioso de "Tito". Y es que al ser eléctrico, el ruido se reduce al mínimo, casi similar al encendido de un electrodoméstico. “Lo que tienen de bueno los autos eléctricos es que el torque, la máxima potencia, está desde el arranque, desde cero, entonces cuando uno aprieta el acelerador, tiene la sensación que es un auto que sale rápido”, destacó Vetrano, quien probó el vehículo en el patio de la compañía. Por otro lado, no cuenta con palanca de cambios, dado que viene con transmisión automática, por lo que solamente tiene los pedales de acelerador y freno.

La preventa, un éxito

La primera preventa fue todo un éxito. Aunque inicialmente la empresa proyectaba ofrecer 50 vehículos, la meta fue alcanzada rápidamente y la ampliaron a 100, objetivo alcanzado en tan solo 5 días. Por eso abren una segunda convocatoria el 1° de junio. Para anotarse, los interesados deben acceder a la página web tito.coradir.com.ar y completar un formulario.

En la primera inscripción les dieron un descuento a los clientes de un 20% del precio total, por lo que el valor quedó en 12 mil dólares, a diferencia de los 15 mil iniciales. En esta segunda tanda el beneficio será de un diez por ciento, por lo que el precio queda en 13.500 dólares. Para hacer la reserva, el cliente debe abonar 200 dólares, que pueden ser reintegrados en cualquier momento, si así lo prefieren.

“Estamos trabajando con los bancos para que puedan hacer el financiamiento del vehículo a todos los clientes que han pagado su reserva. La idea es conseguir una muy buena tasa”, adelantó Vetrano, quien mencionó el beneficio adicional de que quienes hagan la reserva tendrán acceso a una garantía de 5 años por el auto y de 8 por la batería.

“Ahora estamos en la etapa de los pedidos de reserva, queríamos tener una noción de las cantidades a fabricar. Nos sorprendió, pensábamos que iban a ser 20 o 30 y hoy tenemos un lote de 100 unidades para hacer. La idea es que en 120 días empecemos con las entregas”, agregó el gerente, quien detalló que en San Luis tienen 6 solicitudes, pero que también vienen de otras 13 provincias del país, como Buenos Aires, Mendoza, Tierra del Fuego y Tucumán.

“Todo el personal está muy comprometido, desde el dueño y presidente, el ingeniero Juan Manuel Baretto, al personal de planta. Todo Coradir ha puesto mucho de sí para llevar a cabo el proyecto y que hoy sea realidad”, concluyó sobre el innovador vehículo, que pronto transitará las calles puntanas, con ahorro para sus usuarios y cuidado del medioambiente.