El mago que hechizó a toda una generación

Hace diez años llegaba a la pantalla grande la segunda parte de la película final de Harry Potter, exactamente una década después del estreno de "La Piedra Filosofal". La saga del mago de Hogwarts culminó con "Las Reliquias de la Muerte", su séptima entrega, que fue dividida en dos para el cine. Con siete libros (sin contar la obra dramática “El legado maldito”) y ocho películas, Harry Potter se convirtió en todo un fenómeno que marcó a una generación entera.

Si hubiera que comparar a Harry Potter con algún personaje o saga que genere tanto fanatismo debería estar al mismo nivel que "Star Wars" o "El Señor de los Anillos". Un mago al que todos conocen y que conquistó desde las páginas de sus novelas a los jóvenes amantes (o no) de la literatura. En pocas palabras, acercó a los libros a aquellos niños, y no tan niños, que vivieron el nacimiento de la web y el boom de las pantallas digitales. No es poca cosa.

“La verdad que es increíble Harry Potter, los libros te llevan a un lugar creativo, imaginario, fantástico, lleno de criaturas y además te da un montón de valores como el respeto, la amistad, lealtad, responsabilidad; porque vas viendo cómo el personaje y los amigos van creciendo en un ámbito de estudio hasta que se gradúan, o cómo algunos tienen que dejar el estudio para seguir con otras obligaciones”, contó a Cooltura Candela Ledezma Hernández, una de las fanáticas puntanas del mago.

La joven recordó que entró en el mundo de Hogwarts en la tercera película, “El prisionero de Azkaban”, estrenada en el 2004. En esa entrega se devela nada más y nada menos que el temible Sirius Black es el padrino de Harry, quien luego se convertirá en su mentor, su guía y uno de los personajes más amados de la saga. “Llegás a tener empatía con los personajes, llegás a la conclusión de porqué el personaje es de tal manera, por qué esa persona se fue de un lado para otro, te sentís parte de la historia. La verdad, ya sea en la literatura o en el cine, te lleva a un mundo fantástico, donde te incita a seguir esos valores y a pensar un poco más sobre si estás valorando a tus amigos, si valorás a tus padres, a tus maestros, qué estás haciendo hoy en día. Harry Potter es algo que se lleva en las venas. Es un tema entretenido, que fomenta lectores y fanáticos en el mundo de la literatura para seguir leyendo también otros tipos de textos, no solo fantásticos. Es algo que mueve montañas, porque la verdad podés crear y tener lazos con personas de otros países, es como la música, no tiene un idioma, simplemente lo sentís”, destacó Candela.

Sara de Brandi encontró el amor a Harry Potter en el arte. Como contó a Cooltura, el personaje no marcó su infancia, pero se fanatizó más de grande, cuando descubrió que con diversas técnicas podía reproducir los objetos icónicos de la saga, como las varitas. Eso, además de un hobby, se convirtió en un trabajo que le abrió las puertas en diferentes eventos y hasta llegó a colaborar en la Comicon puntana. “Con el arte podía realizar algunas figuras y volver tangibles esas piezas icónicas, esos momentos puntuales, esos elementos de la historia o alusivos a los personajes. Y además ser testigo del vínculo que las personas generan con ellos.

El sombrero seleccionador que hice, en cuero, lo llevé a todos lados y recientemente una chica lo vio y se conmovió tanto que se puso a llorar”, relató. “Todas estas personas tienen un vínculo universal, desde el corazón, están hermanadas. Y soy testigo de cómo los padres se lo transmiten a sus hijos. Es maravilloso”, agregó. El sombrero seleccionador es una figura clave en la historia. Es el elemento que define el destino de los personajes, al leer e intuir sus cualidades y así determinar a qué casa pertenecerán: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin.

“Una persona puede tener aptitudes para más de una casa, pero el sombrero lee la mente y define. También está lo otro, como le pasó a Harry, que tenía todas las aptitudes para ser un Slytherin, pero él no quería, quería estar en Gryffindor por sus amigos, entonces deseó estar ahí y el sombrero le dio la razón, a pesar de que tenía más capacidades para estar en la otra casa”, explicó Candela.

Para cuando la segunda parte de la última película llegó al cine, eran muy pocos los que no conocían el final. Harry Potter pertenece a la innumerable lista de libros que se han adaptado a la pantalla grande, y la superioridad de la historia en papel en comparación con la versión fílmica no entrará en discusión. Pero lo cierto es que la adaptación audiovisual con Daniel Radcliffe como protagonista sirvió para potenciar la historia y no para enfrentar las dos versiones.

Los fanáticos iban a amar al mago como sea y, en este caso en particular, al ser una historia fantástica, hay que admitir que la película, con efectos especiales y en pantalla extra grande, se disfruta mucho.

Con el tiempo aparecieron parques de diversiones, páginas oficiales para descubrir a qué casa pertenecen los fanáticos, cuál es la varita indicada y cuál es el patronus (el hechizo con forma de animal para espantar dementores). Ese, junto con el avara kedavra son posiblemente los dos conjuros más difíciles para cualquier mago.

En “Las Reliquias de la Muerte”, los lectores y espectadores vieron a un Harry Potter convertido en todo un mago, mucho más maduro y con mayor conocimiento de las artes mágicas. El séptimo libro, y las dos películas que adaptaron, es mucho más oscuro y llega para coronar una lucha entre el bien y el mal que duró una década. Con un Voldemort cada vez más debilitado, pero dispuesto a todo, el final se vivió con el suspenso con el que J.K Rowling acostumbró a sus fanáticos.

Cinco años después, en 2016, llegó la obra de teatro escrita por la autora, Jack Thorne y John Tiffany, que se estrenó en el Teatro Palace de Londres: “El legado maldito”. Si bien solo unos pocos en el mundo tuvieron el privilegio de verla, el resto de los pottermaníacos pudieron leer el libro, que salió el mismo año. Eso sirvió para calmar a los fanáticos con una certeza: el futuro del mago y sus amigos fue de lo más prometedor.