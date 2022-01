El premio Puskas de la FIFA al mejor gol de 2021 fue para un argentino

El argentino Erik Lamela ganó el Premio Puskas que entrega la FIFA al mejor gol del año 2021, por un tanto convertido de "rabona" cuando militaba en el Tottenham, de la Premier League.

"En ese momento no pensé demasiado, no me di cuenta de que tan importante fue el gol", reconoció Lamela sobre el tanto que marcó de "rabona", en el partido que Tottenham disputó con Arsenal en marzo del año pasado.

La gala se realizó en Zúrich, donde la FIFA tiene su sede, pero Lamela no estuvo presente, sino que lo hizo de manera virtual desde Sevilla, donde actualmente está jugando.

"¡Trofeo El premio FIFA Puskas es para Erik Lamela por su sensacional gol para Tottenham contra el Arsenal! Un strike digno de ser llamado The Best", indicó la FIFA en su Twitter oficial.

El ex hombre de River reconoció que "nunca" practica "ese remate en los entrenamientos" y agregó: "Es una situación que viene en un segundo para pegarle a la pelota de la mejor manera posible".

Tras conocerse la premiación, la Selección argentina, también a través de Twitter, felicitó al "Coco" Lamela por el logro y de esta manera se convirtió en el primer argentino en lograr este galardón desde que se crearon los premios.

NA/MM