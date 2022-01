Según una pericia, José Luis Casiva entiende la criminalidad de sus actos

A apenas a un día de que el juez instructor Marcelo Bustamante Marone, quien subroga el Juzgado de Instrucción Penal 3 de San Luis, defina el destino de José Luis Casiva, el Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial elevó los informes de los estudios hechos tanto al imputado como a M.E.C., su expareja, a quien atacó a golpes y con un arma blanca el 25 de diciembre pasado. La realización de esas

pericias fue una de las medidas solicitadas por los defensores.

El imputado por intento de femicidio había declarado en la indagatoria que la mujer trató de clavarle un cuchillo y, tal vez por eso, sus abogados Aldo y Jorge Arrieta, como parte de su estrategia de defensa, pidieron tales análisis: para dar cuenta de la personalidad quizás agresiva de la ex de su cliente.

Pero, para revés de Casiva, los peritos de la Justicia concluyeron no solo que la víctima no presenta ninguna clase de trastorno, sino también que no es una persona agresiva ni fabuladora. Por el contrario, confirmaron que él es capaz de conocer la criminalidad de sus actos y no descartaron que, dadas determinadas situaciones, podría responder con reacciones impulsivas y hasta agresivas.

En su informe, los especialistas detallaron que durante la entrevista, el imputado de 52 años contó que está separado de hecho de M.E.C. desde agosto pasado porque ella lo denunció por violencia y fue excluido de la casa que compartían. Dijo también que estuvo 28 años con su exesposa, de los cuales unos 11 fueron de casados.

Relató que, pese a estar separados y a las medidas restrictivas, mantuvieron el contacto y el diálogo por cuestiones laborales y que siguieron con su relación de pareja aunque ya no convivían. No obstante, aclaró que en ese período la víctima cambió su actitud, porque se veía más con sus amigas y disminuyó el "compromiso laboral y afectivo" que tenían entre ellos.

Sobre el 25 de diciembre, manifestó que estando en la casa de la mujer, ella le pidió que se fuera y la dejara tranquila. Dijo que, cuando intentó hacer eso, su exesposa comenzó a amenazarlo con un cuchillo y él le respondió con golpes. Aseguró estar arrepentido de lo que hizo y que existen filmaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda que avalan su versión.

Tras la entrevista y dos test que le hicieron, los profesionales concluyeron que Casiva "no presenta cuadro clínico patológico, como así tampoco trastornos a nivel psicológico-psiquiátrico que le impidan comprender sus acciones y dirigir el comportamiento". Asimismo, señalaron que advirtieron en él indicadores propios de alguien con poca tolerancia a las frustraciones y de escasos recursos internos de afrontamiento ante situaciones complejas o estresantes, por lo que "no se descarta la posibilidad de reacciones impulsivas e incluso agresivas ante la presencia" de episodios por el estilo.

Admitió sentir pena por él

En tanto, la víctima en su entrevista narró que se separó del imputado hace un año y medio por "una infidelidad de parte de él" con alguien que ella consideraba su amiga. Dicho hecho la llevó no solo a la ruptura de su relación, sino también a empezar terapia psicológica.

Contó que el sábado 25 en cuestión, su exmarido la llamó por teléfono para avisarle que iría a su casa, para alcanzarle algo a su hija. Pero cuando el hombre llegó al domicilio, sin motivo alguno, empezó a agredirla. Le pegó trompadas y patadas, aseveró. La amenazó con matarla y la atacó con un arma blanca. Entre lágrimas, recordó que cuando el imputado la arremetía con un cuchillo, que solía usar para cazar chanchos, pensó que iba a morir.

A pesar de lo que le hizo el hombre, las heridas que sufrió y el miedo y la angustia que experimentó ella, M.E.C. reconoció que sentía pena por Casiva, por su situación de encierro, porque tiene problemas cardíacos y, pese a todo, fue quien cumplió el rol de padre con su única hija.