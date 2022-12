Los sentidos se asombran en el Villaggio

Bajo en la estación Gold del metro en Aziziyah, última parada de la línea más top de las tres del transporte estrella del Mundial.

Al salir de ella el reloj marca 17:15. Ya es de noche en Doha. A 300 metros está el Khalifa Inti Stadium, uno de los ocho estadios de la Copa del Mundo.

Camino cien metros e ingreso al centro comercial Villaggio.

"Acá es de día", es lo primero que digo. Vuelvo unos pasos hacia el exterior y confirmo que la noche ya es absoluta. Rápido reingreso y miro el cielo interior: algunas nubes recorren un cielo celeste.

La gastronomía. Las variedades van de la comida rápida a la cocina de autor. Foto: Alejandro Magdaleno.

Es eso, un cielo pintado que despierta admiración y permite preguntarnos si en realidad no es el techo de afuera, el irreal.

A diez pasos, el lujo ya absorbe las pupilas y el mall se presenta como una inspiración de Venecia, que permite disfrutar de un paseo en góndolas por canales que se abren en algunas zonas del centro comercial (el recorrido cuesta 10 qataríes, poco más de 3 dólares, y dura 6 minutos).

Las tiendas permiten encontrar las mejores marcas del planeta Tierra del mundo de la moda, las joyas, perfumería y otros productos, todo a puro glamour.

Pregunto por una cartera que a mi señora le fascinaría: cuesta 16.200 qataríes, exactamente 4.438 dólares. Pregunto si en realidad no son 438 dólares, si no hay un 4 que sobra. Sonríen dos amables señores que me atienden y me dicen que no sobra ningún 4.

Ya en la zona de restaurantes, se puede disfrutar la cocina de autor internacional o comida rápida.

Es reconocido como uno de los paseos internacionales más fantásticos y originales del mundo.

Sentado en el patio de comidas contemplo en la pista de patinaje un espectáculo artístico-musical. Hay tribunas para ver el show.

Solo falta Messi. La pista de patinaje parece sacada de un libro de cuentos. El Diario fue testigo y lo retrató. Foto: Alejandro Magdaleno.

El sabor del shawarma (pan árabe relleno de carne asada y vegetales a 22 qataríes, unos 7 dólares, con un agua de medio litro) le da al sentido del gusto el toque arábigo que amerita el momento.

La fascinación del sentido visual hace inabarcable las emociones. Una gigante sala de juegos tiene hasta una vuelta al mundo justo cuando el mundo, bien redondo como la pelota, tiene epicentro en Qatar.

El perfume se sostiene en cada rincón y el olfato vive en el limbo.

Todos los idiomas se mezclan y se unen. Ahí el sentido auditivo se expande a límites insospechados. Me cruzo con indios, pakistaníes, alemanes, marroquíes, franceses y argentinos, siempre hay compatriotas en todas partes, y compruebo otra vez, una vez más, que el idioma del fútbol es universal.

No veo a croatas. Al menos no los distingo vestidos con la casaca cuadriculada roja y blanca.

Acá sigue siendo de día. Afuera es de noche. Este lugar no parece parte de un mundo que se pueda tocar... Es el único sentido que me falta analizar, el del tacto, en este escenario majestuoso. Y es ahí, en ese instante, cuando se acerca un señor ataviado con impecable e inmaculada túnica blanca, extiende su mano para estrecharla con la mía y afirma: "Alá te bendiga".

Y bendecido dejo el Villaggio... el Messi de los paseos comerciales qataríes.